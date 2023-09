Mislintat wil Steijn na zes officiële duels ontslaan, maar moet zelf ook vrezen

Sven Mislintat zoekt steun binnen de directie om Maurice Steijn na zes officiële duels al te ontslaan, zo weet Voetbal International dinsdagmiddag te melden. De directeur voetbalzaken is echter zelf ook allesbehalve zeker van zijn baan, weet het medium. Zelf zou hij ook bijzonder weinig krediet hebben binnen de club.

Na het doelpuntloze gelijkspel tegen Fortuna Sittard van twee weken geleden zocht Mislintat contact met interim-algemeen directeur Jan van Halst en Chief Sports Officer Maurits Hendriks. Hij zocht steun om de 49-jarige oefenmeester nu al de laan uit te sturen. De steun kreeg hij kennelijk niet. VI schrijft dat Steijn binnen de staf en de spelersgroep van Ajax nog altijd het volste vertrouwen geniet.

Mislintat kan zelf rekenen op een stuk minder vertrouwen. Alex Kroes, die pas in maart van 2024 mag beginnen bij Ajax, is totaal niet overtuigd van de kwaliteiten van de Duitser. Kroes mag zich er officieel niet mee bemoeien, maar hij heeft de transferzomer wel vol verbazing bekeken. Ook scouts en leden van de technische staf hebben geen hoge pet op van Mislintat, die volgens hen een heleboel bij elkaar heeft gelogen.

Zo zei de Duitser dat de selectie pas zo laat op orde is, omdat de raad van commissarissen eerst financiële zekerheid wilde en spelers wilde verkopen. Ook wilde de voormalig scout het salarishuis naar beneden krijgen en waren er gewoon geen goede alternatieven. Onzin, volgens scouts, mensen van de jeugdafdeling en de staf. Jerdy Schouten en Noa Lang zouden naar voren geschoven zijn, maar Mislintat wees deze spelers af.

Steijn zou weten dat Mislintat van hem af wil en weet ook dat alleen goede resultaten op het veld hem kunnen redden. Toch laat de trainersstaf zich totaal niet leiden door de voorkeur van Mislintat: toen Gerónimo Rulli tegen Heracles (4-1 winst) het veld geblesseerd moest verlaten, bracht Steijn Jay Gorter in de ploeg. Mislintat was hier totaal niet blij mee. Hij had liever gezien dat aankoop Diant Ramaj het doel verdedigde. Hierdoor en door de uitlatingen van Steijn tegenover de media over de Ajax-aankopen, staat de relatie tussen de technische staf en de technisch directeur onder hoogspanning.