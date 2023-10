Mislintat weigert reactie op conclusie dat Ajax 30 miljoen over de balk gooide

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 22:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:47

Ajax heeft in de afgelopen transferperiode sowieso 29 miljoen euro, maar misschien wel 44 miljoen euro weggegooid. Dit is de conclusie van wetenschapper Marije Haeck, die namens het erkende databureau BEBR alle transfers van Ajax onder de loep nam met een speciaal daarvoor ontwikkelde softwareformule. De onlangs weggestuurde technisch directeur Sven Mislintat werd door De Telegraaf om een reactie gevraagd op de bijzondere uitkomst van het onderzoek, maar hij weigert te reageren.

"Ajax had de twaalf nieuwe spelers voor 80,4 miljoen euro kunnen kopen in plaats van de nu betaalde 109,3 miljoen euro", concludeert Haeck vrijdag in gesprek met De Telegraaf. De wetenschapper is van mening dat Ajax bijna 30 miljoen euro over de balk heeft gegooid.

"Er waren vier transfersommen redelijk marktconform: die voor Josip Sutalo, Anton Gaaei, Jakov Medic en Sivert Mannsverk; Borna Sosa was volgens onze formule een goede deal. Maar voor de rest is zwaar overbetaald, met als uitschieter Gastón Ávila, voor wie bijna drie keer de waarde is betaald."

Volgens Haeck is het overbetalen Mislintat aan te rekenen. "We hebben een discrepantie van 29 miljoen euro gevonden. Zou Mislintat met onze informatie op zak de onderhandelingen maar met tien procent hebben verbeterd, dan had hij in één transferwindow al 2,9 miljoen euro bespaard. Maar we gaan er vanuit dat het ook vele malen beter kan dan tien procent."

"Dus heb je het over echt grote bedragen. Het geeft de meerwaarde van een objectieve second opinion aan." Haeck benadrukt dat het gebruik van data van waarde kan zijn. "Maar de kwaliteit van de data en de analyse moet wel zijn gewaarborgd. En er moet transparantie zijn in het proces en geen enkele vorm van mogelijke belangenverstrengeling."

Mislintat

Mislintat wil niet reageren op het onderzoek en de bevindingen van Haeck en haar databureau. "De ontslagen directeur voetbalzaken van Ajax werd gebeld, maar nam niet op", schrijft clubwatcher Mike Verweij vrijdagavond.

"Na een WhatsApp-bericht met het verzoek contact op te nemen, belde hij niet terug. De later doorgestuurde vragen onder andere of hij het ermee eens is dat Ajax bij de twaalf transfers heeft overbetaald en of hij daar spijt van heeft, beantwoordde hij niet", voegt de verslaggever van De Telegraaf daaraan toe.