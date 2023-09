‘Mislintat verzocht groot deel aanwinsten Ajax van zaakwaarnemer te ruilen’

Woensdag, 27 september 2023 om 07:40 • Jan Hoeksema • Laatste update: 08:07

De transfer van Borna Sosa is niet de enige schimmige deal die Sven Mislintat afrondde namens Ajax. Dat zegt de directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), Gerben Everts, tegenover de NOS. De VEB is een organisatie die de belangen van beleggers behartigt en boog zich daarom dinsdag al in een open brief over de onrust rondom Ajax, een beursgenoteerd bedrijf dat dus afhankelijk is van beleggers. Naar aanleiding van de brief treedt de VEB-directeur nu dus naar buiten toe.

"De transfer van Sosa lijkt het topje van de ijsberg", zegt Everts bij het het radioprogramma Langs de Lijn van de NOS. "Er zijn aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Er schijnen appjes te zijn aan spelers die vlak voor de transfer te horen kregen dat ze hun droomtransfer niet kunnen maken als ze niet overstappen naar Arthur Beck. Dat is in de voetballerij misschien gebruikelijk, maar kan niet bij een beursgenoteerd bedrijf."

Mislintat zou volgens de VEB de meeste van de twaalf deze zomer aangetrokken spelers hebben verzocht om te kiezen voor zaakwaarnemer Beck. Dat is een bijzonder verzoek, aangezien laatstgenoemde werkt voor het bedrijf AKA Global. Die organisatie bezit weer drie procent van de aandelen van Matchmetrics GmbH, een databureau dat deels in handen is van Mislintat. De transfer van Sosa van VfB Stuttgart naar Ajax was om die reden al eerder in opspraak, aangezien deze werkwijze Mislintat mogelijk in strijd is met regels waar een beursgenoteerde club zich aan moet houden.

De VEB vraagt namens de beleggers om meer duidelijkheid omtrent het onderzoek naar Mislintat. "Bijna een week na aankondiging heeft Ajax nog geen nadere informatie verstrekt over het externe onderzoek", aldus Everts. "Het lijkt erop dat Mislintat heel grote vrijheid kreeg. Spelers van een bedenkelijk allooi, voor hoofdprijzen. Wat is hier fout gegaan?" De VEB vraagt zich dan ook hardop af of de Raad van Commissarissen wel voldoende toezicht heeft gehouden op het handelen van Mislintat. In de nasleep de gestaakte Klassieker (0-3) afgelopen zondag werd Mislintat door Ajax op straat gezet.