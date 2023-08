Mislintat toont zich meesteronderhandelaar en schrijft 17 miljoen bij

Donderdag, 10 augustus 2023 om 12:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:06

Mohamed Daramy gaat de overstap maken naar Stade de Reims. De Franse club heeft met Ajax een akkoord bereikt over een transfersom van 17 miljoen euro, meldt Fabrizio Romano. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat haalt daarmee het onderste uit de kan. Daramy kwam in de zomer van 2021 voor 12 miljoen euro over van FC Kopenhagen.

Afgelopen maandag meldde de transfermarktexpert al dat Reims in gesprek is gegaan met Ajax over een transfer. De Fransen blijken veel doortastender dan Burnley en lijken Daramy voor een bedrag van zeventien miljoen euro, inclusief bonussen, te gaan overnemen. Het is vooralsnog onduidelijk over welke contractduur Daramy in gesprek is. Ook moet hij nog door de medische keuring zien te komen.

Het is opvallend dat Reims zo snel toe heeft weten te slaan, want minder dan een week voor de berichtgeving van Romano werd duidelijk dat Vincent Kompany, manager van Burnley, de vleugelspits koste wat het kost binnen wilde halen. Naar verluidt had de Engelse promovendus circa 15 miljoen euro exclusief bonussen en een doorverkooppercentage over voor Daramy.

In 2021 maakte Ajax 12 miljoen euro over naar FC Kopenhagen om de aanvaller in te lijven. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan de Deense topclub. Tot dusver kwam Daramy tot twaalf optredens in de Eredivisie. In die duels kwam hij slechts eenmaal tot scoren en leverde hij drie assists. Wel stond de Deen voornamelijk als invaller binnen de lijnen: in totaal kwam hij tot 196 speelminuten in de competitie.