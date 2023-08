Mislintat teruggefloten bij poging Zirkzee terug te halen naar Nederland

Woensdag, 23 augustus 2023 om 14:14 • Laatste update: 14:33

Sven Mislintat heeft de mogelijkheid bekeken om Joshua Zirkzee naar Ajax te halen, zo schrijft Mike Verweij namens De Telegraaf. De directeur voetbalzaken werd echter teruggefloten door de scouting. Ook leden van de technische staf voelden weinig voor de komst van de in Schiedam geboren aanvaller.

Ajax, en dan met name Mislintat, waren volgens De Telegraaf voornemens om Zirkzee terug te halen naar Nederland. De hoofdstedelingen werden de afgelopen jaren vaker aan de 22-jarige aanvaller gelinkt, maar tot een transfer kwam het nog niet. Ook dit keer gaat er een streep door zijn komst. Verweij schrijft dat de technische leiding meer behoefte had aan een 'dwingende nummer 10'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Inmiddels lijkt Ajax voorzien in die zoektocht, daar de club wist toe te slaan bij Middlesbrough met de komst van Chuba Akpom. De Engelsman speelde afgelopen seizoen hoofdzakelijk als nummer 10 en maakte in die rol 29 doelpunten in 42 wedstrijden. Ook was hij twee keer aangever. Akpom moet de concurrentiestrijd aangaan met Brian Brobbey, die moeizaam is begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen.

Zirkzee moest het bij Bologna tot dusver vooral stellen met invalbeurten achter eerste keus Marko Arnautovic en staat op negentien optredens in de competitie. Veertien daarvan waren als invaller. Zirkzee scoorde in de Serie A slechts twee keer en gaf twee assists. Bij Bologna, dat vorig jaar 8,5 miljoen euro overmaakte aan Bayern München voor zijn diensten, ligt hij nog vast tot medio 2026.

Rectificatie

In eerste instantie is per abuis geschreven dat Mislintat met Zirkzee 'een oude bekende' terug wilde halen naar Ajax. Dat is niet correct. Zirkzee speelde in de jeugd van Feyenoord en ADO Den Haag, alvorens hij in 2017 naar Bayern München vertrok.