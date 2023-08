Mislintat schakelt ondanks voorkeur scouting door naar goedkoper alternatief

Maandag, 28 augustus 2023 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:59

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax lijkt voorbij te gaan aan Thiago Almada, zo schrijft De Telegraaf. Hoewel de scouting en technische staf van Ajax een duidelijke voorkeur hebben voor de aanvallende middenvelder van Atlanta United, neemt de Duitse eindverantwoordelijke geen enkel risico. Mislintat zet in op de komst van Georges Mikautadze, die voor 15 miljoen euro moet worden overgenomen van FC Metz.

Mislintat was zondagmiddag aandachtig toeschouwer bij de Dutch Grand Prix. Franse bronnen melden dat de Duitser in Zandvoort was met Alain Migliaccio, de zaakwaarnemer van Mikautadze. De Georgische aanvaller van Metz wordt gezien als goedkoper alternatief dan Almada. Ajax zou de onderhandelingen met de huidige nummer twaalf van de Ligue 1 al begonnen zijn.

"Hoewel Mikautadze meer een spits is dan een aanvallende middenvelder en de scouting en staf van Ajax een duidelijke voorkeur hebben voor Almada, wil Mislinat geen risico lopen en pakt hij door bij de Georgiër", schrijft Mike Verweij. Mikautadze moet inclusief bonussen zo'n 15 miljoen euro kosten. Het prijskaartje van Almada ligt met 26,7 miljoen euro beduidend hoger.

Met nog een paar dagen te gaan tot het sluiten van de transferwindow wil Mislintat geen enkel risico nemen. Verweij vermoedt dat het prijskaartje van Almada dusdanig gortig is dat er geen groen licht wordt gegeven door financieel directeur Susan Lenderink en de Raad van Commissarissen. De Argentijn was afgelopen weekend goed voor een treffer en twee assists tegen Nashville SC (4-0 winst).