Mislintat roert zich op Instagram-pagina van Ajax na zege op Heerenveen

Zondag, 5 november 2023 om 20:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:00

Chubak Akpom is op schot bij Ajax. De Engelse spits was de afgelopen week goed voor drie doelpunten tijdens twee invalbeurten. Het officiële instagram-account van de Amsterdammers poste na het gewonnen Eredivisie-duel met sc Heerenveen (4-1) een video van Akpom, die een boodschap voor de fans van Ajax had.

“Het stadion zat vol, ik maak doelpunten, dat geeft mij het beste gevoel”, zo luidde de reactie van de spits. De door Ajax geposte video kon rekenen op een like van Sven Mislintat, die de spits afgelopen zomer voor 12,3 miljoen euro naar Amsterdam haalde. Onder Maurice Steijn kwam Akpom nauwelijks aan bod, maar onder interim-trainer John van ‘t Schip bewijst hij wél zijn waarde als supersub.

De like van Mislintat op de video van Ajax.

