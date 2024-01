Mislintat reageert op tv voor het eerst op zijn ‘veel te korte tijd’ bij Ajax

Sven Mislintat heeft bij de Duitse tak van Sky Sports voor het eerst gereageerd op zijn ontslag bij Ajax. Bovendien ging de voormalig technisch directeur in op een mogelijke terugkeer bij zijn oude werkgever, Borussia Dortmund.

"Helaas was de tijd in Amsterdam veel te kort", zei Mislintat bij de Duitse tv-zender. Mijn werk voelde als onvoltooid. Het ontslag deed ook wel een beetje pijn."

De inmiddels ontslagen Duitser tekende vorig jaar een contract tot de zomer van 2026. Deze diende hij bij lange na niet uit. Al na vier maanden in dienst bij Ajax werd hij de laan uitgestuurd.

Van de twaalf aankopen - die tezamen ruim honderd miljoen euro kostten - die Mislintat deed, heeft er nog geen enkele een onuitwisbare indruk achtergelaten in Amsterdam.

Mislintat werd door de Duitse zender vervolgens gevraagd over een terugkeer naar Dortmund, de club waar hij eerder ook al actief was. "Dortmund is mijn thuis, daar hoef ik niet omheen te praten", antwoordde Mislintat.

"Clubs die in je hart zitten, waar je geboren bent, gewerkt hebt en waardering hebt ervaren, moet je altijd beschouwen als mogelijke plekken om te gaan werken", glimlacht de man met de bijnaam Diamantauge.

"Maar ik moet ook heel duidelijk zeggen: het is op dit moment absoluut geen thema. Ik ben net klaar bij Ajax en ga nu in alle rust kijken wat de toekomst brengt", besluit hij.

