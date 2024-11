Mislintat-miskoop bij Ajax is ook bij nieuwe club niet langer gewenst

Als de carrière van Florian Grillitsch (29) in de lift zit, zou deze naar beneden gedaan. De multi-inzetbare Oostenrijker, in het seizoen 2022/23 contractspeler van Ajax, heeft van zijn werkgever TSG Hoffenheim te horen gekregen dat hij niet in de plannen van de nieuwe trainer Christian Ilzer voorkomt.

Dat verzekert Florian Plettenberg van Sky Deutschland zaterdag. Gezien het gebrek aan perspectief mag Grillitsch in de aanstaande januari-transferperiode al vertrekken.

Zaterdagmiddag, als Hoffennheim het in eigen huis opneemt tegen RB Leipzig, maakt de middenvelder annex centrale verdediger dan ook geen deel uit van de selectie van Ilzer. In de laatste speelronde van de Bundesliga kwam Grillitsch nog de volle negentig minuten in actie.

Sindsdien heeft Hoffenheim echter een trainerswissel ondergaan. Pellegrino Matarazzo werd de laan uitgestuurd en Ilzer is dus de vervanger.

Onder de Amerikaanse Matarazzo speelde Hoffenheim dit seizoen weinig klaar. Die Kraichgauer bezetten momenteel de vijftiende plek in de Bundesliga en moeten vrezen voor degradatievoetbal.

In het systeem van Ilzer is er klaarblijkelijk geen ruimte voor een speler als Grillitsch en dus mag de voormalig Ajacied uitkijken naar een nieuwe werkgever. Net zoals dat in de zomer van 2023 het geval was in Amsterdam.

Sven Mislintat haalde Grillitsch een jaar eerder naar de Johan Cruijff ArenA, nadat de Oostenrijks international eerder hard op weg leek naar Feyenoord. Grillitschs tijd bij Ajax werd allerminst een succes en na slechts achttien optredens, waarvan maar liefst twaalf als invaller, zwaaiden de Amsterdammers hem uit.