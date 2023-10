Mislintat krijgt steun over aankopen bij Ajax: ‘Er zit echt wel talent tussen’

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 09:40 • Wessel Antes • Laatste update: 09:42

Gertjan Verbeek is van mening dat de selectie van Ajax helemaal niet zo slecht is, zo zegt hij in een uitgebreid interview met De Telegraaf. Journalist Jeroen Kapteijns sprak de clubloze trainer in het kader van de wedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht, die vanwege de stand in de Eredivisie als degradatiekraker kan worden gezien. Verbeek weet hoe het is om degradatievoetbal te spelen met een grote club, aangezien hij het meemaakte met FC Twente in het seizoen 2017/18.

Verbeek heeft het te doen met Utrecht-trainer Ron Jans. De voormalig trainer van onder meer Feyenoord stelt dat het lastig is om ergens tussentijds in te stappen. “Dat is het allermoeilijkste wat er is. Dan loop je als trainer tegen zoveel dingen aan. Ron is er met het volle verstand ingestapt. Hij zou een sabbatical nemen en zal zich nu weleens achter de oren krabben, want dit is geen leuke periode.”

De ervaringsdeskundige noemt een belangrijke factor waarom dit voor zowel Utrecht als Ajax een lastige situatie is. “Het zijn vaak spelers die onderdeel zijn geweest van een team dat meespeelde om de prijzen. Spelers zijn over het algemeen niet heel zelfkritisch, dus dan wordt er snel naar een ander gewezen. Daardoor krijg je verdeeldheid. Bij teams in crisis heb je allemaal eilandjes. Het zijn individuen en geen geheel”, aldus Verbeek.

Aankoopbeleid Ajax

Verbeek zoomt gedurende het interview ook in op de aankopen van de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat. “Je kunt Mislintat een hele hoop verwijten, maar je kunt me niet vertellen dat al die spelers er niks van kunnen. Er zit echt wel talent tussen. Zo’n Mikautadze maakt gewoon vijf goals voor de nationale ploeg. In de situatie bij Ajax zou ik de kern van Nederlandse spelers met ervaring als uitgangspunt nemen en daaromheen enkele nieuwelingen met kwaliteit inpassen.”

Door de spanning bij beide clubs kijkt Verbeek uit naar het duel in Stadion Galgenwaard, al hoopt hij dat het niet uit de hand loopt in Utrecht. “Ik houd mijn hart vast, ook voor het publiek. Ik denk dat de burgemeester en politie wel extra alert zijn. Het is een ontzettend beladen wedstrijd. De verliezer heeft een enorm groot probleem. Die zakt de moed helemaal in de schoenen.”

De Nederlandse recordkampioen kan in Utrecht in ieder geval niet beschikken over Gerónimo Rulli (schouderblessure), Sivert Mannsverk (voetblessure) en Ahmetcan Kaplan (knieblessure). Silvano Vos ontbreekt wegens een schorsing. Daarnaast kent Ajax vier twijfelgevallen. Het is onzeker of Steven Berghuis, Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic en Devyne Rensch afreizen naar de Domstad.

Ook Jans moet een aantal spelers missen bij Utrecht. Voormalig Ajacied Nick Viergever zit een schorsing van twee wedstrijden uit. De hekkensluiter van de Eredivisie kan eveneens geen beroep doen op de geblesseerden Zidane Iqbal en Hidde ter Avest. De wedstrijd tussen Utrecht en Ajax begint zondag om 12:15 uur.

Vermoedelijk opstelling FC Utrecht: Barkas; Van der Maarel, Van der Hoorn, Saignan, El Karouani; Bozdogan, Toornstra, Fraulo; Boussaid, Seuntjens, Labyad.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Sutalo, Ávila, Hato; Tahirovic, Berghuis, Taylor; Forbs, Brobbey, Bergwijn.