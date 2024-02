Mislintat-aankoop al afgeserveerd: ‘Hij is klaar bij Ajax, mag in de zomer weg'

Borna Sosa heeft geen toekomst meer bij Ajax, zo verwacht clubwatcher Tim van Duijn. De journalist van Voetbal International is er zeker van dat de Amsterdammers hem na dit seizoen verkopen.

Sosa werd in de zomer van 2023 op Deadline Day verrassend door de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Ajax gehaald. De linksback kwam tot nog toe tot dertien duels in de hoofdmacht, maar heeft nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten.

Van Duijn denkt dan ook dat Ajax na dit seizoen afscheid van Sosa gaat nemen. De achttienvoudig international van Kroatië ligt momenteel nog tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA.

“Van de zomer komt er een nieuwe linksback. Dan gaat Borna Sosa weg”, zegt Van Duijn in een video-item van VI. “Sosa hebben ze al opgegeven bij Ajax?”, vraagt hoofdredacteur Pieter Zwart daarop. “Ja hij is klaar, hij is klaar”, antwoordt Van Duijn. “Hij zal zijn wedstrijden nog wel gaan krijgen, maar Ajax ziet in hem geen toekomst.”

Sosa moet op de linksbackpositie concurrenten met Ar'Jany Martha, die van origine eigenlijk een vleugelaanvaller is. Zwart vindt het vreemd dat Sosa in Amsterdam tot nog toe minder uit de verf is gekomen dan in zijn tijd bij VfB Stuttgart of bij het nationale elftal van Kroatië. “Een trainer heeft daar ook een functie in. Sosa kan heel duidelijk bepaalde dingen goed en heel duidelijk bepaalde dingen niet goed”, stipt Zwart aan.

“Als je hem onder een goede trainer laat spelen, dan zeggen we allemaal: ‘Zo, Sosa... dat is een goede aankoop geweest. Hij heeft geeft voorzetten die heel lekker voor een spits zijn. Dat is zo lekker als je een linksback hebt met zo’n goede voorzet.’”

Süleyman Öztürk kan zich wel in de woorden van zijn collega vinden. “Hoe we nu in het algemeen over Sosa praten, zo werd voorheen ook over Daley Blind gesproken. Hij komt bij Girona terecht en is daar opeens een soort Messias, maar het is precies dezelfde speler. Ik heb Sosa heel vaak in actie gezien namens Stuttgart. Ik wil niet zeggen dat het de beste linksback van de wereld is, want dat is echt niet zo. Maar hij is echt wel goed genoeg voor de Eredivisie", aldus Öztürk.

