Miskoop van 7 miljoen euro voor PSV? 'Hij is daar al geen uitblinker'

Piet de Visser verwacht niet veel van Adamo Nagalo. Dat zegt de meesterscout in gesprek met De Telegraaf. PSV nam Nagalo afgelopen zomer over van FC Nordsjaelland, maar de 22-jarige verdediger weet nog niet te overtuigen.

PSV betaalde ruim 7 miljoen euro voor Nagalo, die in het Philips Stadion tot medio 2029 tekende. Dat bedrag kan middels bonussen oplopen tot 10 miljoen euro.

Tot dusver staat de teller op 265 minuten namens PSV, verdeeld over 10 wedstrijden. Net als een aantal andere aanwinsten weet Nagalo zijn stempel nog niet te drukken in Eindhoven.

De Visser baalt daarvan en is kritisch op technisch directeur Earnest Stewart. “De eerste zomer was sterk van hem, maar de afgelopen windows was het veel minder.”

“Van de aankopen van Karsdorp, Malacia, Perez en Nagalo ben ik niet zo gecharmeerd”, aldus De Visser. “Nagalo ken ik goed vanuit Afrika. Hij doet aardig mee bij Burkina Faso, maar is daar echt geen uitblinker.”

De Visser was zondag tegen Ajax (0-2 nederlaag) aanwezig in Eindhoven. Daar keek hij de wedstrijd met zijn ontdekking, voormalig PSV-verdediger Alex. “Ik zag aan zijn gezicht dat hij het maar niks vond.”

“Had dit PSV nog maar een Alex en een Gomes, dan zou het er heel anders uitzien”, besluit De Visser.