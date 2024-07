Gabriel Misehouy vindt nieuwe club na vertrek bij Ajax en gaat Champions League in

Gabriel Misehouy gaat zijn carrière vervolgen bij Girona, zo meldt transfermarktgoeroe Fabrizio Romano zaterdagmiddag. Het toptalent, dat onlangs officieel afscheid nam bij Ajax, heeft een mondeling akkoord bereikt en tekent volgende week een contract in Catalonië. Volgens Voetbal International gaat het om een vijfjarige verbintenis.

Misehouy kende een uiterst roerig seizoen bij Ajax. De Amsterdammers probeerden het contract van de aanvallende middenvelder te verlengen, maar slaagden daar meermaals niet in. In januari had Ajax er genoeg van en besloot het Misehouy te verbannen van trainingen bij Ajax 1.

Ook besloot de clubleiding om de achttienjarige speler niet meer mee te laten doen bij Jong Ajax, waarvoor hij 44 keer uitkwam en daarin goed was voor 11 treffers en 4 assists. Een debuut in de hoofdmacht zat er nooit in, tot frustratie van Misehouy.

VI meldde eind januari dat de speler niet genoeg perspectief zag om door te breken in de Johan Cruijff ArenA en dat dat de reden was dat hij zijn aflopende contract weigerde te verlengen. Volgens Ajax lag het probleem bij eisen vanuit de omgeving van Misehouy.

Eind vorige maand, op de dag dat zijn contract afliep, nam Misehouy afscheid van Ajax op sociale media. "Hallo Ajacieden. Na twaalf jaar ga ik weg bij Ajax. Het was een moeilijke beslissing om te nemen, maar moeilijke beslissingen horen bij het leven."

"Ik wil alle trainers, spelers en personeel, die een belangrijke rol in mijn ontwikkeling als speler en persoon hebben gehad, bedanken. Ik ben dankbaar voor alle mooie herinneringen die ik in al die jaren heb mogen maken. Ik kwam hier binnen als kind en vertrek als een jonge man", schreef hij onder meer.

Misehouy stond ook in de concrete belangstelling van Lille OSC, maar kiest ervoor om naar Spanje te verhuizen. Met Girona gaat Misehouy komend seizoen de Champions League in, daar de club vorig seizoen met 81 punten op een sensationele derde plaats eindigde in LaLiga. Met Daley Blind treft Misehouy bovendien een landgenoot bij zijn nieuwe club.

