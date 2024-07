Gabriel Misehouy neemt afscheid van Ajax: ‘Moeilijke beslissingen horen bij het leven’

Gabriel Misehouy heeft bevestigd Ajax te zullen verlaten. Het talent uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers slaagde er meermaals niet in om tot een akkoord te komen over een nieuw contract en heeft op Instagram afscheid genomen van de club waar hij 'binnenkwam als kind, en vertrekt als een jonge man'.

"Hallo Ajacieden", begint de achttienjarige aanvallende middenvelder. "Na twaalf jaar ga ik weg bij Ajax. Het was een moeilijke beslissing om te nemen, maar moeilijke beslissingen horen bij het leven."

"Ik wil alle trainers, spelers en personeel, die een belangrijke rol in mijn ontwikkeling als speler en persoon hebben gehad, bedanken. Ik ben dankbaar voor alle mooie herinneringen die ik in al die jaren heb mogen maken. Ik kwam hier binnen als kind en vertrek als een jonge man."

"Dit is niet het einde dat ik me had voorgesteld, maar alles verloopt volgens zijn plan, niet het mijne. Ondanks alles wil ik mijn familie en mensen die me gesteund hebben bedanken. Ik zal mijn uiterste best doen om jullie trots te maken. Tot snel...", sluit Misehouy af.

Misehouy stond bekend als één van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Ajax, waar hij hoopte op zijn debuut in het eerste. Dat kwam er echter nooit van. Wel deed hij 44 keer mee bij Jong Ajax.

Ajax raakte eerder dit seizoen gefrustreerd over de contractsituatie en liet Misehouy sinds eind januari niet meer meedoen bij Jong Ajax. Ook was hij niet meer welkom om aan te sluiten bij de trainingen van Ajax 1.

Volgens Misehouy had het niet signeren van een nieuwe verbintenis alles te maken met het gebrek aan perspectief in de Johan Cruijff ArenA, meldde Voetbal International eind januari. Volgens Ajax lag het probleem bij eisen vanuit de omgeving van Misehouy.

