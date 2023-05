‘Misbruikte’ Barça-kracht beticht media van leugens: ‘Ik ga nergens heen’

Donderdag, 25 mei 2023 om 20:17 • Tom Rofekamp

Jules Koundé heeft de berichten in de Spaanse media over zijn vermeende vertrekwens met verbazing gelezen. De verdediger van Barcelona zou ontevreden zijn met zijn rol als rechtsback en daarom azen op een vroegtijdige exit uit het Spotify Camp Nou. Koundé zegt op Twitter echter 'nergens heen te gaan'. "Ik heb nooit gezegd dat ik weg wil", aldus de 24-jarige Fransman.

Koundé werd vorig jaar zomer voor vijftig miljoen euro gehaald van Sevilla en kwam binnen als centrale verdediger. Trainer Xavi gebruikt hem bij Barcelona echter vooral als rechtsback. Dat zou tegen het zere been aan zijn van Koundé, die het liefst weer op zijn oorspronkelijke positie gebruikt wil worden. Mede daarom zou hij na één seizoen alweer de deur achter zich dicht willen trekken in Catalonië.

Para que quede claro : en ningún momento pidé para salir por lo tanto no me voy a ir a ningún lado. — Jules Kounde (@jkeey4) May 25, 2023

De geruchten worden echter resoluut naar de prullenbak verwezen door de hoofdrolspeler zelf. "Om het duidelijk te maken: ik heb nooit gezegd dat ik weg wil en ga nergens heen", schrijft Koundé op Twitter. In dat geval zal de Fransman zich ook komend seizoen op de rechtsbackpositie moeten richten. Het centrum van Barcelona is al ruim bezet met Ronald Araújo, Andreas Christensen, Eric García en de van Athletic Club overkomende Íñigo Martínez.

Op de rechtervleugel concurreert Koundé in principe alleen met Sergi Roberto. De in de winter aangetrokken Julian Araújo wordt in de schaduw klaargestoomd, maar wordt nog niet rijp geacht voor het grote werk. Koundé begon in zijn 38 wedstrijden dit seizoen 21 keer vanaf rechts, terwijl hij de overige zeventien keer als centrumverdediger fungeerde. Over het totaal van zijn wedstrijden scoorde hij eenmaal en was hij zes keer aangever.