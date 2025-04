Minuut stilte voorafgaand aan alle duels in het betaald voetbal na overlijden van Leo Beenhakker

Het betaald voetbal staat stil bij het overlijden van Leo Beenhakker. Voorafgaand aan alle wedstrijden in de eerstvolgende speelronde van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie en halve finales van de TOTO KNVB Beker Vrouwen wordt een minuut stilte in acht genomen, meldt de KNVB op de eigen website.

Beenhakker overleed donderdag op 82-jarige leeftijd. De Rotterdammer kende een glorieuze trainerscarrière, waarin hij prijzen won met Ajax, Feyenoord en Real Madrid.

Beenhakker schreef in 1968 geschiedenis toen hij op 26-jarige leeftijd de jongste hoofdtrainer in het Nederlandse betaald voetbal werd bij BV Veendam. Het zou de start van een glansrijke carrière zijn.

Beenhakker boekte grote successen bij Ajax, waarmee hij in 1980 en 1990 kampioen van Nederland werd. Negen jaar later, vlak voor de eeuwwisseling, werd hij kampioen met Feyenoord.

Ook internationaal maakte Beenhakker indruk. Zo was hij tussen 1987 en 1989 trainer van Real Madrid, waarmee hij drie seizoenen op rij kampioen van Spanje werd. Het leverde de Rotterdammer de bijnaam 'Don Leo' op.

Beenhakker was meermaals actief als bondscoach van het Nederlands elftal, waarmee hij minder succesvol was. Zo miste Oranje het WK 1986 na beslissende duels met België. Vier jaar later was Nederland er wel bij op het WK 1990, maar op dat toernooi was de achtste finale het eindstation.

Beenhakker stond bekend om zijn markante uitspraken. Zo introduceerde hij de term 'patatgeneratie'. Daarmee doelde hij op het gebrek aan mentaliteit bij een groepje spelers van Ajax, onder wie Ronald en Frank de Boer en Marciano Vink. Beenhakker maakte de ‘patatgeneratie’ direct kampioen.

Beenhakker zou na de eeuwwisseling bij verschillende landen werkzaam zijn als bondscoach. Een grote sensatie was de plaatsing voor het WK 2006 met Trinidad & Tobago. Twee jaar later plaatste hij zich met Polen voor het EK 2008.