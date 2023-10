Minteh heeft messcherp antwoord klaar als Slot hem voor eerst naar media stuurt

Zondag, 1 oktober 2023 om 08:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:50

Arne Slot heeft genoten van zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Feyenoord won in de eigen Kuip met 3-1 van de ploeg uit Deventer en kende daarmee een uitstekende generale voor de Champions League-clash met Atlético Madrid. Yankuba Minteh, Calvin Stengs en Santiago Giménez verzorgden de doelpuntenproductie. Laatstgenoemde moet het duel in de Spaanse hoofdstad missen woensdag.

Hans Kraay junior wil Minteh uitlichten. "Vandaag was Minteh inderdaad goed", reageert Slot bij ESPN. "Wij zeiden net tegen hem dat hij nu voor het eerst naar de media moest. Hij zei: 'Maak je geen zorgen, ik was in Denemarken elke week Man of the Match.' Dat was behoorlijk bijdehand", lacht Slot, die de reactie van zijn pupil wel kon waarderen. Hans Kraay merkt op dat Minteh geen Engels spreekt. "Jawel, hij spreekt wel Engels. Zeker wel. Alleen niet jouw Engels misschien", countert Slot cynisch.

Slot zei verder als Feyenoord-trainer niet eerder zo rustig op de bank te hebben gezeten. "Ik denk dat we negentig minuten complete controle en dominantie hebben gehad. Het is de tegenstander amper gelukt om überhaupt op onze helft te komen. Het was geen kansenfestijn in de eerste helft, maar ik heb zeker goede combinaties gezien."

Kraay acht het gezien het aantal speelminuten niet logisch dat Ayase Ueda woensdag in de spits begint tegen Atlético Madrid als vervanger van Giménez. De Japanner kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen. "Dat is een aanname die ik niet zou willen doen", countert Slot. "Maar het is zeker zo als hij meer wedstrijdminuten had kunnen maken. Mede door zijn blessure en de afgelaste oefenwedstrijd is dat helaas niet gelukt."

Het duel met Atlético betekent voor Slot een weerzien met Diego Simeone, met wie hij het vorig jaar in de voorbereiding aan de stok kreeg in De Kuip. "Ik hoop nog heel vaak tegen hem te spelen", spreekt Slot zijn waardering uit. "Hij interpreteerde de lach die ik had verkeerd. Ik heb niet de illusie dat wij iets tegen elkaar hebben. Maar het is wel weer leuk voor de media om er iets van te maken, dat snap ik ook."