Ministerie gaat kijken naar ‘Engels model’ om wangedrag van fans tegen te gaan

In Nederland gaat het ministerie onderzoek doen naar het 'Engelse model' om het wangedrag van supporters tegen te gaan. Dat vertelt Marianne van Leeuwen, KNVB-directeur, in gesprek met het Algemeen Dagblad. De KNVB maakte eerder deze week bekend dat de aangescherpte maatregelen ook in het restant van het seizoen van kracht blijven. Voor de komende jaargang komen er mogelijk nieuwe maatregelen.

Met de politiek is besproken dat er concrete plannen gaan komen voor aanvang van het nieuwe seizoen. “In de komende weken gaat het ministerie een aantal elementen bestuderen uit het zogenoemde ‘Engelse model’”, geeft Van Leeuwen aan. De KNVB-directeur laat weten dat er specifiek naar twee dingen zal worden gekeken. “De meldplicht voor mensen met een stadionverbod. De KNVB wil in Nederland graag een digitale meldplicht. En twee: net als in Engeland meer zaken behandelen in het strafrecht, zodat daders nog strenger worden gestraft.”

Van Leeuwen stelt dat een digitaal meldplicht cruciaal is om mensen met stadionverbod buiten het stadion te houden. “Nu moeten de clubs zelf aan de poort controleren of iemand een stadionverbod heeft. Dat is soms lastig, als duizenden mensen tegelijk binnenkomen. Digitale meldplicht helpt daders buiten het stadion te houden en maakt het handhaven dus eenvoudiger. Clubs hebben al veel geïnvesteerd in hun veiligheidsorganisaties. Maar KNVB en clubs kunnen stadionverboden uitschrijven, als die niet goed gehandhaafd kunnen worden schiet het niet op.”

Van Leeuwen verwacht dat er uit de evaluatie over de huidige maatregelen een paar aanpassingen voortkomen die doorgevoerd kunnen worden in een volgend seizoen. “Maar ik ga nergens op vooruitlopen”, benadrukt de bestuurder. “Het belangrijkste op korte termijn is de ingezette lijn vasthouden. Die wordt breedgedragen. En heeft snel effect gehad, gelet op de veiligheid op het veld.” Van Leeuwen laat tot slot weten dat een alcoholverbod in de stadions tijdens de evaluatie van de huidige maatregelen niet op de agenda staat.