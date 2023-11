‘Mindere versie van Klaassen’ dient zich aan in Eredivisie: ‘Hij komt er wel'

Maandag, 20 november 2023 om 14:42 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:44

Het is tot nu toe het seizoen van Sem Steijn (22). De FC Twente-middenvelder scoorde al acht keer in de Eredivisie, waardoor momenteel hij op een knappe vierde plek op de topscorerslijst staat. Clubwatcher Tijmen van Wissing doopt Steijn 'een mindere versie van Davy Klaassen'. "Hij gaat er wel komen", aldus Van Wissing bij de Oosttribune van RTV Oost.

Steijn wordt in het programma uitgebreid onder de loep genomen door het aanwezige gezelschap. Jan van Staa, voormalig scout van Twente, steekt van wal. "Hij is niet een man die steeds aan de bal moet komen en mooie passjes moet geven. Maar de posities waar hij steeds komt en het afronden..."

"Hij komt iedere keer wel vier, vijf keer in zo'n positie. Er zijn weinig spelers die dat hebben", vindt Van Staa. Van Wissing onderschrijft de woorden van zijn collega.

"Ik kan me wel voorstellen dat Oosting altijd een beroep op hem doet", zegt de journalist. "Zijn rendement is ongekend, die gaat gewoon in de dubbele cijfers eindigen dit seizoen. Dan snap ik ook dat je op de radar komt van Bundesliga-clubs."

Steijn zou in de belangstelling van Werder Bremen staan, de voormalige club van Klaassen. Van Wissing ziet een soortgelijke speler in Steijn. "Hij is een soort mindere versie van Klaassen in zijn beste tijd. Hij gaat er echt wel komen."

De zoon van Maurice Steijn heeft nu al zijn productie van vorig seizoen getopt. In zijn debuutjaar bij Twente maakte hij er zes, verdeeld over 37 wedstrijden.

De Conference League-voorrrondes incluis staat Steijn al op tien doelpunten dit seizoen. Het leverde hem een verdriedubbeling van zijn marktwaarde op Transfermarkt op (van één miljoen naar drie miljoen euro). Steijn heeft bij Twente nog een contract tot medio 2025.