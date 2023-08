Million Manhoef kan fraaie stap omhoog maken binnen de Eredivisie

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 08:37 • Wessel Antes • Laatste update: 08:57

AZ gaat vol voor Million Manhoef, zo meldt journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf zaterdagochtend. De Alkmaarders zijn al enige tijd in onderhandeling met Vitesse over de 21-jarige jeugdinternational. Manhoef, die in Arnhem nog tot medio 2025 vastligt, staat open voor een stap omhoog binnen de Eredivisie. Eerder viel zijn naam al bij FC Twente. Vrijdagavond stond Manhoef gewoon nog aan de aftrap bij Vitesse in de gewonnen uitwedstrijd bij FC Volendam (1-2).

Manhoef was in het afgelopen seizoen de absolute smaakmaker bij Vitesse en dat is ook Max Huiberts, de technisch directeur van AZ, niet ontgaan. Bronnen binnen de Arnhemse club melden aan de ochtendkrant dat de twee Eredivisionisten al langere tijd in gesprek zijn. Het is niet bekend welk prijskaartje Vitesse om Manhoefs nek heeft gehangen, maar Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op zo'n 3,5 miljoen euro. In de vorige jaargang was Manhoef in 35 officiële wedstrijden voor Vitesse goed voor 9 doelpunten en 6 assists.

De Telegraaf acht AZ kansrijk, daar Vitesse wel wat ruimte in het transferbudget kan gebruiken. Volgens Kapteijns is Manhoef een van de weinige spelers met marktwaarde in de selectie van de Arnhemmers. Hoewel de clubs dus al even in gesprek zijn, durfde trainer Phillip Cocu het vrijdag aan om Manhoef ‘gewoon’ op te stellen. De pijlsnelle zoon van kickbokser Melvin Manhoef startte in Volendam als rechtsbuiten en werd na 63 minuten vervangen door Miliano Jonathans.

Vitesse verkocht de afgelopen seizoenen nauwelijks spelers, waardoor de club er financieel gezien slecht voorstaat. Cocu moet het tot dusver hebben van transfervrije aanwinsten en huurspelers. Een verkoop van Manhoef kan die zaak wellicht veranderen. De laatste uitgaande miljoenentransfer van Vitesse dateert alweer van het seizoen 2019/20. Rechtsback Vyacheslav Karavaev werd toen voor 8 miljoen euro verkocht aan het Russische Zenit Sint-Petersburg.