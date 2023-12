‘Miljoenenregen: twee Nederlandse clubs genoemd rond nieuwe Super League’

Feyenoord en PSV moeten onderdeel gaan uitmaken van een nieuw te vormen Super League, zo beweert Mundo Deportivo. Een aantal Europese topclubs is op de achtergrond bezig om de omstreden competitie van de grond te krijgen en kijkt daarbij ook naar Nederlandse clubs. Ajax wordt niet genoemd.

De plannen voor het vormen van een speciale Super League werden in 2021 na de bekendmaking van het project direct afgeschoten door fans, media en clubs wereldwijd. De initiatiefnemers zitten echter niet stil en zijn twee jaar na dato alsnog van plan om hun plannen uit te rollen, zij het in een iets andere vorm.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Mundo Deportivo meldt dat in één jaar tijd contact is geweest met liefst zestig clubs. In eerste instantie zal de nieuwe competitie bestaan ??uit clubs met Europese achtergronden en goede trackrecords. Clubs met een rijke geschiedenis, die niet meer tot de absolute wereldtop behoren. Ook Anderlecht en Rode Ster Belgrado worden genoemd.

De nieuwe Super League wordt gezien als kortetermijnoplossing voor de financiële problemen van FC Barcelona, een van de kartrekkers van het project. Ook Real Madrid heeft een flinke vinger in de pap. Deelnemende clubs kunnen gewoon deel blijven nemen aan de nationale competitie en de beker.

Met het project is een enorm bedrag gemoeid. Investeerders betalen liefst vijftien miljard. De bedoeling is dat Barcelona en Real Madrid in één klap uit de financiële zorgen moeten worden geholpen. Ook de situatie bij de Koninklijke is zorgelijk, hoewel dat niet bekend lijkt bij het brede publiek.

De club uit de Spaanse hoofdstad heeft dringend behoefte aan een financiële injectie. Mocht dit project om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan zal voorzitter Florentino Perez op zoek naar andere manieren om de club te voorzien van een financiële boost.

Kritiek

Na wereldwijde kritiek trokken Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, AC Milan en Internazionale zich eerder terug uit het project. Real Madrid, Barcelona en Juventus zijn nog steeds voorstander van de Super League.

De organisatie van de Super League hoopt door de verandering de UEFA een hak te zetten en de voetbalwereld en de clubs, die aangesloten zijn bij de Europese voetbalbond, alsnog voor zich te winnen. Donderdag beslist het Europese Hof van Justitie of de UEFA het alleenrecht krijgt voor het organiseren van competities.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties