‘Miljoenenaankoop Xavi Simons zegt mogelijk iets over toekomst bij PSV’

Woensdag, 10 mei 2023 om 09:10 • Wessel Antes • Laatste update: 09:18

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Juicekanaal Reality FBI weet te melden dat Xavi Simons een miljoenenvilla heeft gekocht in het Brabantse Someren. Het is niet bekend hoeveel de twintigjarige middenvelder van PSV voor het optrekje heeft betaald, maar de woning stond naar verluidt voor 2,35 miljoen euro te koop. In 2015 werd de villa voor 1,9 miljoen euro aangeschaft door Bas de Vet, mede-oprichter van het bedrijf Euro Caps. In de afgelopen jaren zou het nieuwe optrekje van Simons in waarde gestegen zijn. Het is momenteel nog de vraag of de Oranje-international zelf in de miljoenenvilla gaat wonen.

Een screenshot van het nieuwste droomhuis van Xavi Simons.

Simons is namelijk ook de eigenaar van een andere villa in Noord-Brabant, gelegen in het dorp Lieshout. Voor die villa betaalde de rechtspoot een aantal maanden geleden ruim een miljoen euro. Reality FBI denkt dat Simons een van de twee villa’s als een vastgoedinvestering ziet. In welk huis hij daadwerkelijk gaat wonen is nog onbekend. Investeren in vastgoed is razendpopulair onder de internationals van het Nederlands elftal. Momenteel hebben Liverpool-aanvaller Cody Gakpo en Manchester City-verdediger Nathan Aké het meeste vastgoed in bezit volgens Quote.

PSV-fans zullen hopen dat Simons zelf in zijn nieuwe optrekje in Someren gaat wonen, daar de kans dan groter is dat hij in Eindhoven blijft spelen. In het Philips Stadion ligt de seizoensrevelatie nog vast tot medio 2027, maar Paris Saint-Germain zou hem middels een clausule voor slechts twaalf miljoen euro terug kunnen halen. Simons heeft daarbij wel zelf het hoogste woord. De middenvelder is dit seizoen van onschatbare waarde bij PSV, met achttien doelpunten en twaalf assists in 45 officiële wedstrijden. De Eindhovenaren, die de TOTO KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal al wisten te winnen, lijken af te stevenen op de tweede plek in de Eredivisie. Daarmee zou PSV zich kwalificeren voor de voorrondes van de Champions League, wat een gunstige ontwikkeling zou kunnen zijn voor een langer verblijf van Simons.