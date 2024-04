Milan van Dongen roept Bosz terug voor één vraag, die enigszins misplaatst lijkt

Peter Bosz en Luuk de Jong komen woorden tekort om hun blijdschap te beschrijven. Direct na afloop van de 0-8 overwinning op sc Heerenveen en het officieus binnenhalen van de landstitel spreekt het duo van ‘de beste wedstrijd van het seizoen. Het is de tweede prijs die PSV dit seizoen in de wacht sleept na eerder de Johan Cruijff Schaal te hebben veroverd.

“We waren echt goed, echt waanzinnig goed”, concludeert Bosz direct na afloop voor de camera van ESPN. “Ik heb in de rust alleen maar staan klappen. Waanzinnig, we haalden zo’n hoog niveau. Bij vlagen wilden ze ons vastzetten, maar daar voetbalden we ook onderdoor.”

“Het waren ook nog eens mooie goals. We begonnen natuurlijk niet goed in de vijf minuten na rust, maar daarna maakte Johan Bakayoko een heerlijke goal. Een uitroepteken achter de titel? Ja, ik denk dat wel duidelijk is wie de beste is.”

Vervolgens komt Luuk de Jong naast zijn trainer staan, maar Milan van Dongen wil nog één opmerking maken richting Bosz. “Eindelijk een prijs, gefeliciteerd!”, zegt de verslaggever. Zowel Bosz als De Jong lijken het enigszins ongepast te vinden. “Nee hoor, hij had al een prijs”, doelt de spits op de Johan Cruijff Schaal.

Zelf is De Jong uiteraard ook zeer gelukkig met de aanstaande landstitel. “Dit gaan ze natuurlijk nooit meer inhalen. We gaan straks in de bus terug lekker die wedstrijd kijken en dan zien we het wel. En anders wordt het volgende week officieel.”

“Vandaag zag je vanaf de eerste minuut onze intenties. Er zat een soort andere spanning op de wedstrijd. Je voelt het bij iedereen, iedereen gedraagt zich ook een beetje anders gedurende de week.”

“Als je binnen tien minuten met 0-3 voor staat... We hebben een paar hele goede wedstrijden gespeeld dit seizoen, maar dit is wel de beste. Het ging allemaal heel soepel en het veld lag er ook fantastisch bij”, besluit De Jong.

