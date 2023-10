Milan geeft hilarisch (en winstgevend) vervolg aan heldenrol Giroud als keeper

Zondag, 8 oktober 2023 om 19:56 • Tom Rofekamp

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

AC Milan heeft de heldenrol van Olivier Giroud in het duel met Genoa (0-1 winst) een notabel vervolg gegeven. De 37-jarige goalgetter moest op doel staan na een rode kaart voor Mike Maignan en verrichte in blessuretijd een cruciale redding. Daarom staat Giroud sindsdien bij de doelmannen vermeld op de clubwebsite

Met nog anderhalve minuut op de klok werd Maignan vanwege een merkwaardige charge van het veld gestuurd. Omdat Stefano Pioli al zijn wisselmogelijkheden al had gebruikt, trok Giroud de handschoenen aan. Ook dat bleek de Fransman te liggen.

Il Milan ha inserito Giroud nella lista dei portieri sul proprio sito ufficiale ??

Sarà possibile anche acquistare la sua maglia in versione portiere ??#Giroud #DAZN pic.twitter.com/LNHhSWZyK9 — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 8, 2023

Giroud had een fantastische ingreep in huis toen George Puscas de bal voorbij hem probeerde te spelen in de slotfase. Vrijwel direct daarna floot arbiter Marco Piccinini voor het einde van de wedstrijd. Daardoor staat Milan na acht speelronden bovenaan de Serie A, en Girouds rol daarin wordt niet vergeten.

Naast dat de Franse topscorer aller tijden nu tussen de doelmannen op de website prijkt, kon zijn naam vanaf zondag in de webshop achterop het keeperstricot gedrukt worden. Helaas voor de geïnteresseerden is het keepersshirt nu al uitverkocht. Zijn 'normale' wedstrijdshirt kan nog wel gewoon besteld worden.

Soeverein, behalve tegen aartsrivaal

Door de overwinning in Genua kwam Milan op het respectabele puntenaantal van 21 punten na 8 wedstrijden. Alleen de wedstrijd tegen aartsrivaal Internazionale werd verloren. Dat gebeurde direct met niet mis te verstane cijfers: het werd 5-1 voor de ploeg van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries.

Tijjani Reijnders maakt het Milanese succes uit eerste hand mee. De tweevoudig Oranje-international begon op de Champions League-ontmoeting met Newcastle United (0-0) na in elke wedstrijd in de basis. Daarin wist Reijnders tot nu toe twee assists te geven. Scoren deed hij nog niet.