Mikel Arteta onthult wat hij tegen zijn spelers zei na nederlaag Arsenal tegen Paris Saint-Germain

Arsenal staat voor een hele zware opgave in de return van de halve finale in de Champions League. Dinsdag werd er op eigen veld met 0-1 verloren bij Paris Saint-Germain, waardoor de kansen op het bereiken van de finale flink zijn verkleind. Manager Mikel Arteta geeft logischerwijs nog niet op.

PSG was met name in het eerste half uur de bovenliggende partij in het Emirates Stadium. Al na vier minuten pakten de Fransen de voorsprong via een fraai doelpunt van Ousmane Dembélé. Die klap kwam Arsenal niet meer te boven en zo bleef het 0-1.

Arteta denkt echter dat zijn ploeg de capaciteit heeft om het nog om te draaien in Parijs volgende week. “Mijn boodschap was exact hetzelfde als toen we Real Madrid met 3-0 versloegen”, vertelt hij op de persconferentie.

“We moeten naar Parijs en daar de wedstrijd winnen”, zo luidt die boodschap. “We zijn zeker in staat om dat te doen. Vandaag zag ik twee ontzettende goede teams, waarbij de marges heel klein waren.”

“Zij waren onwijs effectief voor het doel en hadden bovendien een keeper (Gianluigi Donnarumma, red.) die het verschil maakte”, doelt hij op een aantal schitterende reddingen die de Italiaan in huis had.

Vervolgens wordt de Spaanse manager gevraagd of Arsenal nog altijd evenveel kans heeft op het bereiken van de finale als PSG. “Ik weet de percentages niet, maar ik weet wel dat wij veel kans hebben om daar te staan. Je moet altijd iets uitzonderlijks doen om in de finale te komen, voor ons is dat de wedstrijd in Parijs.”