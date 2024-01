Mikel Arteta komt met uiterst hoopvol bericht over Jurriën Timber

Het Europees kampioenschap in Duitsland is nog geen gesloten boek voor Jurriën Timber. De verdediger raakte al snel na zijn overstap van Ajax naar Arsenal zwaar geblesseerd, maar kan mogelijk toch nog in actie komen dit seizoen. Dat heeft manager Mikel Arteta gezegd.

"Op dit moment doet hij nog lang niet mee, dat is de realiteit. Maar als je vraagt of hij dit seizoen nog een grote impact kan gaan hebben? Ja, dat is zeker mogelijk", zei Arteta in aanloop naar het competitieduel met Crystal Palace zaterdag.

Het herstel van Timber wordt continu gemonitord bij Arsenal. "We hebben er goede hoop op als alles goed verloopt in zijn herstel, maar het is nog te vroeg om het precies te zeggen", aldus Arteta.

Het EK staat over 146 dagen op het programma en elke zware blessure kan de internationals van Oranje hun deelname kosten. Fsiotherapeut Leo Echteld zei begin deze maand dat Timber nog een hoop werk te verrichten heeft.

Echteld was tussen 1998 en 2008 in dienst bij de KNVB en maakte deel uit van de medische staf. "Doordat het speelschema voor topspelers tegenwoordig moordend is en de druk alsmaar verder toeneemt, lijkt het vaak niet de vraag óf, maar wanneer spelers geblesseerd raken", aldus Echteld in De Telegraaf.

"Als bondscoach kun je tegenwoordig alleen maar bidden dat die ellende aan je voorbijgaat. Eigenlijk lopen alle spelers in de Europese competities elke dag op hun tenen. Blessures liggen daardoor voortdurend op de loer."

Timber kampt sinds halverwege augustus met een gescheurde kruisband, waardoor hij bij Arsenal al dertig officiële duels moest missen. De vijftienvoudig international zat tijdens de finales van de Nations League in juni nog wel bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman, maar moest toen Lutsharel Geertruida voor zich dulden.

