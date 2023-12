Verweij zou niet De Roon, maar andere Nederlander van Atalanta naar Ajax halen

Mike Verweij zou Mitchel Bakker 'een hele goede optie' vinden voor de linksbackpositie bij Ajax, zo vertelt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De verdediger van Atalanta is een ex-speler van de Amsterdamse club en Verweij ziet in hem een mogelijke versterking voor het huidige elftal van John van 't Schip.

"Misschien moeten ze een keer een belletje gaan plegen naar Mitchel Bakker", steekt de Ajax-clubwatcher van wal in de podcast. "Die zit bij Atalanta. Volgens mij gaat het met hem niet zo goed daar."

"Nee, hij speelt weinig", zo weet Valentijn Driessen. Bakker staat sinds deze zomer onder contract in Italië. Vooralsnog speelde hij elf wedstrijden voor Atalanta, maar in slecht drie daarvan verscheen hij aan de aftrap.

"Misschien kunnen ze hem voor een half jaartje halen", vervolgt Verweij. "Die jongen heeft bij Bayer Leverkusen in de Bundesliga bijna elke wedstrijd gespeeld. Hij kent de Ajax-school, komt uit de Ajax-jeugd. Dus dat zou ik wel een hele goed optie vinden."

Driessen is het met zijn collega eens. "Als je die alleen al kan huren voor een half jaar, eventueel met een optie tot koop." Presentator Pim Sedee voorziet echter wel een probleem bij een eventuele transfer.

"Dan ben je wel definitief spelers aan het afschrijven, hè. Als je nu nog een linksback of controlerende middenvelder haalt", aldus Sedee. "Ja, maar dat is doorselecteren", reageert Driessen.

Bakker heeft in Bergamo nog een contract tot medio 2027. Zijn club betaalde afgelopen zomer zo'n tien miljoen euro om hem over te nemen van Leverkusen. Daarvoor speelde de linkervleugelverdediger bij Paris Saint-Germain en Ajax. Namens de Amsterdammers zou Bakker uiteindelijk slechts twee wedstrijden in de hoofdmacht spelen.