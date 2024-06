Mike Verweij weet hoe de selectie van het Nederlands elftal over Wout Weghorst denkt

Wout Weghorst ligt goed in de groep bij het Nederlands elftal. Volgens Mike Verweij wordt de spits door de rest van de selectie gezien als een 'maniak' en een 'bezetene'. "In de goede zin van het woord."

Zondag was Weghorst niet voor het eerst beslissend in een duel van Oranje. De boomlange aanvaller van Burnley kwam zo'n tien minuten voor tijd en bij een teleurstellende 1-1 tussenstand in het veld tegen Polen. Twee minuten later bepaalde Weghorst de eindstand op 1-2, in het voordeel van Nederland.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf komt het optreden van de aan Ajax en FC Twente gelinkte aanvalsleider ter sprake. "Hij flikt het weer, hè", constateert presentator Pim Sedee.

Verweij wordt vervolgens gevraagd naar hoe er binnen de selectie van het Nederlands elftal naar Weghorst wordt gekeken. "Ze vinden hem, tussen aanhalingstekens, een maniak. In de goede zin van het woord", zo weet de journalist.

"Een bezetene. En dat slaat over op de andere spelers, hoe hij tekeer gaat", vervolgt Verweij. "Hoe gek hij ook is, in de goede zin van het woord, hij wordt enorm gewaardeerd door zijn ploeggenoten. Omdat dit de spirit is die je nodig hebt."

"Ze zijn nu ook enthousiast omdat hij scoort", plaatst Valentijn Driessen een kanttekening. "Scoort hij niet, dan hoor je natuurlijk niemand over Wout Weghorst."

"Maar ik denk dat hij zichzelf een slechte dienst heeft bewezen", wekt de chef voetbal van De Telegraaf verbazing. "Hij is pinchhitter en als je dat gewoon goed invult, dan blijf je pinchhitter", besluit Driessen.

