Mike Verweij voorziet Feyenoord van duidelijk transferadvies: ‘Ik zou hem echt niet laten gaan’

Calvin Stengs kan voor een bedrag van ongeveer 12 miljoen euro naar Lazio, zo meldde journalist Gianluca Di Marzio eerder deze week namens de Italiaanse tak van Sky Sport. Mike Verweij, journalist van De Telegraaf, vindt echter dat Feyenoord de creatieveling voor dat bedrag niet moet laten gaan, zo laat hij weten bij Kick-off.

“Ik vind dat, als je een speler hebt die zo dicht tegen het Nederlands elftal aanzit, je die nooit voor een bedrag van 12 miljoen moet laten gaan”, opent Verweij. “Voor hetzelfde geld had Koeman hem wel opgeroepen als een van de vervangers voor De Jong of Koopmeiners.”

“Maar er zijn ongeveer twaalf spelers afgevallen bij het Nederlands elftal”, reageert Valentijn Driessen. “En dan komt Koeman nog steeds niet bij Stengs uit, dus je moet je afvragen hoe dicht hij er nou tegenaan zit.”

“Ze hebben hem voor 6 à 7 miljoen gehaald, geloof ik”, gaat Verweij verder. “Ik vind Stengs echt een prima voetballer. Die zou ik echt niet zomaar laten gaan.”

“Ze hebben natuurlijk die Nadje gekocht”, vervolgt Driessen. “Het schijnt alleen dat het de bedoeling was dat ze hem langzamerhand zouden brengen achter Stengs.” Feyenoord nam de middenvelder deze week voor een bedrag van een half miljoen euro over van Versailles FC, uitkomend op het derde niveau van Frankrijk.

“Maar als er zo’n bedrag wordt geboden voor een speler die je voor relatief weinig geld hebt binnengehaald, dan kan ik me voorstellen dat je vanuit bedrijfsmatig oogpunt zegt: ‘ja’", aldus Driessen.

“Maar dan moet je wel binnen je selectie nog spelers hebben die dat kunnen opvangen of een waardige vervanger halen. Dat is dan natuurlijk de vraag, want je moet er niet veel zwakker van worden. Stengs was een van de weinige creatieve spelers bij Feyenoord”, besluit Driessen.

