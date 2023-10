Mike Verweij verdedigt Steijn: ‘Wie zegt dat hij op Ibiza niet elke avond...'

Dinsdag, 17 oktober 2023

Mike Verweij is dinsdagmiddag in de bres gesprongen voor Ajax-trainer Maurice Steijn. Steijn zou momenteel op het Spaanse eiland Ibiza verblijven en dat schiet bij veel supporters in het verkeerde keelgat.

“Daar wil ik wel even wat over zeggen”, trapt Verweij af in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. “Heel veel mensen vallen daarover en voor de beeldvorming is het inderdaad onverstandig om daar te zitten.”

“Aan de andere kant geven heel veel clubs hun spelers en staf drie of vier dagen vrij”, verdedigt Verweij de keuzeheer van Ajax. “Als je altijd naar Ibiza gaat, dan vind ik dat het moet kunnen om nu ook te gaan.”

“Bovendien: wie zegt mij dat hij daar niet elke avond beelden van FC Utrecht aan het bestuderen is? Ik vind dat er echt een veel te groot punt van wordt gemaakt”, besluit de Ajax-watcher.

Verweij denkt niet dat Steijn het seizoen bij Ajax gaat maken, maar zegt dat het ‘onzin’ is om hem hierop af te rekenen. Valentijn Driessen is het eens met de analyse van zijn collega.

“Hij is de afgelopen 3 maanden 24 uur per dag met Ajax bezig geweest. Hij krijgt de ene na de andere tegenslag te verwerken. Misschien is het ook wel eens lekker om even uit te waaien op Ibiza. Kunnen wij ook wel gebruiken.”

Komende zondag neemt Ajax het om 12:15 uur in De Galgenwaard op tegen FC Utrecht. Daarna staat op donderdag in Engeland het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion op het programma.