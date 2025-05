Ajax heeft drie opties om het hoofdtrainersdossier aangaande volgend seizoen op te lossen, zo schetst Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Volgens de clubwatcher zijn er twee scenario’s waarin Francesco Farioli de scepter blijft zwaaien.

Verweij noemt het dilemma een ‘moeilijke keuze voor de directie van Ajax’. “Er zijn eigenlijk drie opties.”

“Optie één is met Farioli doorgaan, met het risico dat er nog een jaar dit afbraakvoetbal wordt gespeeld”, legt de journalist uit. “Afbraakvoetbal is niet het goede woord, maar het is in ieder geval geen Ajax-voetbal.”

“In feite vindt iedereen bij Ajax dat hij een kans verdient om nog een jaar door te gaan en te laten zien dat hij met betere spelers wél in staat is om Ajax-voetbal te spelen. Maar die garantie heb je niet, dus de kans dat je dan een doodlopende straat inrijdt, is vrij groot.”

Ook in het geval van de tweede optie blijft Farioli behouden voor Ajax. “Die optie is om een keer wél iemand met het Ajax-DNA naast hem neer te zetten. En geen Dave Vos. Talentvolle trainer, maar hij heeft Farioli in de slotfase niet genoeg kunnen helpen om kampioen te kunnen worden.”

Verweij oppert Danny Blind als nieuwe assistent-trainer. “Hij is misschien wel de allerbeste optie. Hij heeft Martin Jol geholpen, hij heeft Frank de Boer geholpen. Zo iemand wil je erbij hebben.” Blind speelde in zijn carrière 493 wedstrijden voor Ajax 1 en was in verschillende functies actief binnen de club na zijn spelersloopbaan. Momenteel is hij lid van de raad van commissarissen van Ajax.

“De derde optie”, vervolgt Verweij, “is een optie waar ze eigenlijk helemaal niet aan willen. Dat is om Farioli te ontslaan.”