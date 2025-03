Mike Verweij pleit dag na harde clash met Farioli voor terugkeer van oude bekende bij Ajax

Mike Verweij denkt dat Ajax wel een routinier kan gebruiken met durf en uitstraling. De Ajax-watcher schuift vrijdag in Kick-Off van De Telegraaf direct een kandidaat naar voren voor die vacature, een speler die weet wat het is om in Amsterdam te spelen.

Verweij denkt dat de inmiddels 35-jarige Daley Blind zeker nog wat kan toevoegen aan dit Ajax. De linksback van Girona doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdamse club en kwam verdeeld over twee periodes uit in de hoofdmacht. Blind is sinds 2023 verbonden aan de Spaans club.

''Nu blijkt dus gewoon dat er kennelijk in deze spelersgroep niemand is die durft te zeggen: 'Dit moeten we niet doen, en wel hierom'. En ik acht Daley Blind wél in staat om dat te doen'', vindt Verweij dat de verdediger van Girona nog steeds van waarde kan zijn voor dit Ajax.

Verweij verwijst indirect naar donderdag, toen Francesco Farioli Ajax op tien plekken wijzigde voor het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt. De clubwatcher vroeg na afloop aan de Italiaanse coach of hij niet beter assistent-coach Dave Vos naar de persconferentie had kunnen sturen, daar Ajax met een b-elftal speelde in Duitsland. Farioli reageerde furieus en weigerde verder om vragen van Verweij te beantwoorden.

''Zijn vader zit er ook, Mike. Die is commissaris'', doelt Valentijn Driessen op Danny Blind, sinds november 2023 als lid van de raad van commissarissen verbonden aan Ajax. ''Die kan toch ook op de deur kloppen? En hij heeft heel veel te zeggen bij Ajax.''

''Het gaat nu om de spelersgroep'', verduidelijkt Verweij zijn standpunt nog maar eens. ''Daley Blind loopt net zo goed mee. Davy Klaassen precies hetzelfde. Blind durft meer zijn mond open te trekken dan Klaassen, Berghuis, Taylor? Mwoah'', gaat Driessen niet mee in de stelling van zijn collega.

''In 2018 gebeurde dat toch ook met Daley Blind en Dusan Tadic?'', zet Verweij nog maar eens zijn mening kracht bij. De clubwatcher sluit de podcast vervolgens af met nieuws over Klaassen, deze week vader geworden van een dochter.

''Ajax gaat met Klaassen om de tafel zodra men zeker is van Champions League-voetbal. Dat moet geen probleem zijn. Klaassen gaat voor een jaar bijtekenen'', aldus Verweij over de middenvelder, die deze zomer uit zijn contract loopt bij Ajax.