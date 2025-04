Mike Verweij oppert nieuwe basisspeler bij Ajax: 'Hij schijnt op de trainingen een heel goede indruk te maken’

Als het aan Mike Verweij ligt, krijgt Owen Wijndal meer speeltijd bij Ajax. De 25-jarige linksback moet het momenteel doen met een reserverol bij de Amsterdammers, maar Verweij hoort goede verhalen over hem. Dat vertelt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Ajax leed zondag kostbaar puntenverlies in de titelstrijd. Even leek het in eigen huis zelfs te gaan verliezen van Sparta Rotterdam, door de 0-1 in blessuretijd, maar Youri Regeer stelde toch nog een punt veilig: 1-1.

Eén van de dingen waar het volgens Verweij zondag aan ontbrak bij Ajax, was een goede opbouw. “Wat wel opvalt bij Farioli als je met Sutalo en Rugani speelt, is dat je complete opbouw zó voorspelbaar is, want dat kunnen die twee centrale verdedigers niet”, begint de journalist. “Dat geldt ook voor Kaplan, hoewel hij wel iets beter kan opbouwen dan Rugani.”

“Dus waarom kies je er dan niet voor om Hato in het centrum te zetten en dan maar met Wijndal als linksback te gaan voetballen? Hij schijnt trouwens ook op de trainingen echt wel een heel goede indruk te maken.”

“Dan denk ik dat je wel veel meer voetbal hebt, en je een tegenstander veel meer verrast omdat het veel minder voorspelbaar is”, aldus Verweij. Wijndal kwam dit seizoen tot dusver tot tien officiële duels, waarvan slechts twee als basisspeler.

Een andere speler die niet vaak in de basis start bij Ajax, is Wout Weghorst. Brian Brobbey krijgt doorgaans de voorkeur in de spits, maar met name de cijfers van Weghorst zijn een stuk beter. Ook tegen Sparta was hij belangrijk tijdens zijn invalbeurt. Toch denkt Verweij niet dat de 32-jarige aanvaller binnenkort op een basisplek mag rekenen.

“Ik loop inmiddels dit seizoen een wedstrijdje of wat met Farioli mee, en hem kennende gaat hij dat gewoon niet doen, omdat hij ook vindt dat Weghorst de ideale invaller is. En dat bewijst hij ook keer op keer. Hij blijft Brobbey maar kansen geven. Maar ja, op een gegeven moment houdt dat wel op. Weghorst viel echt voortreffelijk in. Er gebeurde gewoon iets, je voelde het in het stadion. Z’n eerste actie was al goed, en het was heel gecontroleerd. Hij speelde echt goed”, besluit Verweij.