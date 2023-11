Mike Verweij: 'Op De Toekomst kan iedereen zijn bloed wel drinken’

Maandag, 13 november 2023 om 17:39 • Jan Hoeksema

Maurits Hendriks kan op weinig steun meer rekenen binnen Ajax, zo onthult Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Chief Sports Officer van de Amsterdamse club heeft al aangekondigd te zullen vertrekken als zijn contract afloopt in november 2024, maar volgens Verweij kunnen 'de mensen op De Toekomst allemaal zijn bloed wel drinken'.

Het gaat in de podcast over de vermeende invloed die de media zou hebben op een club als Ajax. "We hebben geen invloed", verzekert Verweij. "Ook niet op de onrust binnen de club. Anders was Maurits Hendriks allang weggeweest."

"Als wij echt invloed hadden", gaat de clubwatcher verder, "dan was hij natuurlijk, net zo als Sven Mislintat, met pek en veren de club uitgestuurd. Maar het is heel veelzeggend voor die chaos bij Ajax. Deze man is hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor het komen van Mislintat, die gewoon 115 miljoen euro heeft uitgegeven."

"Hendriks en Mislintat hebben Ajax in de diepste crisis van de laatste jaren gestort", vervolgt Verweij zijn betoog. Valentijn Driessen is het daar niet volledig mee eens.

"Het begon natuurlijk het jaar daarvoor al. Met Gerry Hamstra, Klaas-Jan Huntelaar, Alfred Schreuder en zijn zaakwaarnemer, Edwin van der Sar", aldus de chef voetbal van de krant.

"Het is natuurlijk in elk functionerend bedrijf onbestaanbaar dat iemand die zo'n ravage aanricht gewoon lekker door kan huppelen", richt Verweij zijn pijlen opnieuw op Hendriks. "Want hij loopt er nog elke dag rond en de mensen op De Toekomst kunnen allemaal zijn bloed wel drinken."

"Ze laten hem gewoon zijn contract nog uitdienen, omdat ze niet nog iemand willen wegsturen. Dus hij mag nog een jaartje zijn zakken vullen", verzekert de journalist.