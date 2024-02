Mike Verweij noemt ideaal trainersduo voor Ajax: ‘Zingt niet rond, maar...’

Mike Verweij is ervan overtuigd dat een trainersduo van Frank de Boer met Pepijn Lijnders als assistent-trainer het beste zou zijn voor Ajax. Dat stelt de journalist van De Telegraaf in de podcastserie Kick-Off.

John van ’t Schip zal volgens de mannen van de ochtendkrant volgend seizoen niet voor de groep staan. Maar voor 15 maart, als Alex Kroes als algemeen directeur begint bij Ajax, zal er geen beslissing vallen over de invulling van het trainerschap, zo vermoeden de journalisten.

En dus verwachten zij dat er volgend jaar een nieuwe trainer in de Amsterdamse dugout zit. “Wat ik een hele aardige zou vinden zou Frank de Boer zijn met Pepijn Lijnders als assistent", begint Verweij. "Lijnders heeft jarenlang bij Jürgen Klopp meegelopen, dus waarom zou dat niet kunnen werken?” Valentijn Driessen voegt daaraan toe: “En er zijn nauwe contacten tussen Marijn Beuker en Pepijn Lijnders."

Klopp vertrekt in de zomer bij Liverpool en Lijnders toont zich solidair met de Duitse oefenmeester. Het is echter nog maar zeer de vraag of Lijnders een dienstverband als assistent-trainer nog ziet zitten of dat hij een functie als hoofdtrainer ambieert.

Presentator Pim Sedee vraagt aan Verweij of dat een hersenspinsel van hem is of dat die geluiden rondgaan in Amsterdam. “Dat zingt nog niet rond, maar wat je wel heel erg voelt is dat er een heleboel mensen binnen Ajax denken dat Frank de Boer onder de meest moeilijke omstandigheden heeft moeten werken.”

“Zijn eerste aankoop was Tobias Sana voor drie ton, een gokje van (Marc, red.) Overmars, dat werkte niet. Maar later kwamen er trainers en die kregen als eerste aankoop Dusan Tadic of Daley Blind. Dat is wel een verschil.”

“Frank de Boer heeft Ajax vier keer achter elkaar kampioen gemaakt en had vijf keer achter elkaar kampioen moeten worden. Maar hij heeft wel de financiële basis gelegd die er nu weer keihard onderuit is geslagen.”

“De Boer heeft heel veel goeds gedaan en daardoor kon Overmars voor Ten Hag een elftal neerzetten dat de halve finale van de Champions League bereikte. De naam van Frank de Boer is ook niet heel vreemd”, beweert Verweij, die dat baseert op het feit dat Louis van Gaal en Danny Blind in de Raad van Commissarissen zitten.

“Bij de Ajax-fans heerst het idee dat het onder De Boer alleen maar slecht afbraakvoetbal was met alleen maar balletjes breed en terug, maar zeker in de beginfase zijn er ook echt perioden geweest waarin het voetbal onder De Boer wel erg leuk was. Hij is echt goud waard geweest voor Ajax.”

Bovendien stippen de heren bij Kick-Off aan dat het nog maar de vraag is in hoeverre Ajax kan investeren in de zomertransferwindow. “Ze hebben heel veel geld over de balk gesmeten en daar komt nog niet de helft van terug”, stelt Driessen. “Dan moet je gaan kijken naar je jeugdopleiding en Frank de Boer heeft laten zien dat hij spelers kan laten doorgroeien naar het Ajax-niveau.”

