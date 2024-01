Mike Verweij meldt ‘opvallend’ nieuws over kledingsponsorschap Ajax

Adidas blijft tot medio 2031 kleding- en hoofdsponsor van Ajax, zo meldt journalist Mike Verweij van De Telegraaf donderdagochtend. Het nieuws is inmiddels al bevestigd door de Amsterdamse recordkampioen. Het Duitse sportmerk is al 25 jaar lang hoofdsponsor van Ajax en plakt daar dus nog meerdere seizoenen aan vast.

Verweij lijkt verbaasd te zijn over het nieuws. “Opvallend: ondanks bestuurlijke en sportieve crisis verlengt Ajax contract met adidas tot 2031 (!). Commerciële inkomsten onder Menno Geelen in 2022/23 146 miljoen. Ter vergelijking: Feyenoord: 87 miljoen en PSV: 74.”

Ajax zelf is vooral trots op de nieuwe deal. “Dit is het langstlopende kledingsponsorschap van de Eredivisie en een van de langstlopende partnerships van het Europese voetbal”, aldus de Amsterdammers op de clubwebsite.

Commercieel directeur Menno Geelen komt expliciet aan het woord in het persbericht. “Niet alleen in het aantal teams is de samenwerking met adidas over de jaren uitgebreid; op alle vlakken is ons partnership gegroeid. Wat voor mij de samenwerking ook bijzonder maakt, is dat adidas altijd achter ons staat.”

“Niet alleen bij het Europese succes of de twee reeksen van meerdere landstitels op een rij, maar ook in de jaren dat het minder ging. Dat ze ook nu vertrouwen houden in ons partnership en voor geruime tijd verlengen is tekenend”, aldus Geelen.

Ook adidas is tevreden, zo blijkt uit de woorden van Nick Craggs, General Manager bij de voetbaltak van het bedrijf. “Ajax is zo’n partner waar ons voetbalhart sneller van gaat kloppen. Diepgeworteld in de geschiedenis van het Europese voetbal, de aanvallende speelstijl, de innovatieve visie op talentontwikkeling en spraakmakende marketingactiviteiten.”

“We zijn vereerd om al bijna 25 jaar betrokken te zijn bij de club, trots dat we dit kunnen doorzetten tot ver na het 125-jarig bestaan van de club en kunnen niet wachten om met Ajax-fans over de hele wereld te delen wat we voor de club in petto hebben, zowel op als naast het veld”, aldus Craggs.

