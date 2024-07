Mike Verweij kritisch: 'Als je dit uit zo'n selectie haalt, ben je een waardeloze bondscoach'

Mike Verweij is uiterst kritisch op Gareth Southgate, de bondscoach van Engeland. Southgate staat met the Three Lions weliswaar in de halve finales van het EK, maar volgens Verweij speelt zijn ploeg ‘slaapverwekkend voetbal’.

“Die gasten hebben echt nog geen normale wedstrijd gespeeld”, begint Valentijn Driessen in de Kick-off-podcast van De Telegraaf over Engeland. “Iedereen roept dat zij eigenlijk het slechtste voetbal van het toernooi spelen. Engeland - Zwitserland hebben wij met een half oog gekeken, en toen was het al niet om aan te zien. Dus stel je voor dat je echt naar die wedstrijd bent geweest. Het leek helemaal nergens op.”

Verweij is het daarmee eens. Op de opmerking van presentator Pim Sedee dat Engeland in verschillende varianten speelt, antwoordt hij: “Volgens mij spelen ze in één variant, en dat is gewoon slaapverwekkend voetbal. Zeventig minuten lang was het echt niet om aan te gluren tegen die Zwitsers. Als je zo’n selectie hebt, zoveel goed materiaal, en je haalt dit eruit, dan ben je gewoon een waardeloze bondscoach.”

Volgens Driessen staat er nog zo’n ‘waardeloze bondscoach’ in de halve finales: Didier Deschamps. “Die heeft al heel veel gewonnen, maar haalt ook heel weinig uit Frankrijk. De vicewereldkampioen die nog geen enkel velddoelpunt heeft gemaakt. Het is natuurlijk heel belabberd.”

“Stel je voor dat zij Europees kampioen worden. Dan gaat iedereen dat na-apen. En ook in Nederland gaan we dan weer roepen dat we zoals Frankrijk moeten voetballen. Ten eerste hebben we die individuele kwaliteiten niet, en het is niet om aan te zien”, aldus Driessen.

Geen Europees kampioen

Driessen is wel onder de indruk van Spanje. “Het is te hopen dat de Spanjaarden iedereen dit toernooi op een hoop spelen, en dat het Spaanse voetbal het voorbeeld wordt voor Europa. En niet het Franse of Engelse voetbal.”

“Ik moet eerlijk zeggen: Nederland hoeft van mij geen Europees kampioen te worden als het met afzichtelijk Frans voetbal gaat”, besluit Driessen, die het naar eigen zeggen überhaupt niets uitmaakt of Nederland uiteindelijk Europees kampioen weet te worden.

