Mike Verweij komt met advies voor ‘spierwitte organisatie’ van Ajax

Ajax moet oppassen dat het geen 'spierwitte organisatie' wordt. Dat schrijft Mike Verweij in een uitgebreide analyse over de situatie in de Johan Cruijff ArenA namens De Telegraaf. De club is nog op zoek naar een trainer voor volgend seizoen, een hoofd jeugdopleiding en directeur transfers. Volgens Verweij moet Ajax daarbij ook mensen van een minderheid uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Over een kleine week, op vrijdag 15 maart, begint Alex Kroes aan zijn baan als algemeen directeur van de Amsterdammers. Hij zal meteen aan het werk worden gezet, want bij de club uit de hoofdstad moeten er nog een aantal openstaande vacatures worden ingevuld.

John van 't Schip stopt in principe na dit seizoen als hoofdtrainer, om een functie in het technisch management te gaan vervullen. Ook is Ajax nog op zoek naar een hoofd jeugdopleiding, na het vertrek van Said Ouaali vorig jaar zomer.

Daarnaast hoopt de huidige nummer vijf van de Eredivisie nog een 'directeur transfers' vast te leggen. Kroes zal wel een actieve rol gaan spelen op het gebied van transfers, maar 'de nieuwe directeur wordt eindverantwoordelijke voor de sportieve keuzes: de compositie van de trainersstaf en spelersgroep', zo schrijft Verweij onder meer.

Wel moet Ajax opletten, aldus Verweij. "Bij de invulling van (een van) de drie topfuncties zal Ajax oog moeten hebben voor het feit dat de club – na het vertrek van Ouaali – een spierwitte organisatie dreigt te worden. De vierkoppige directie, de zes man en vrouw tellende rvc, het interim hoofd opleidingen en hoofdscout zijn wit en in de uit zeven personen bestaande bestuursraad is alleen Giovanni Fränkel van kleur."

"Vanzelfsprekend moet kwaliteit leidend zijn, maar het toepassen van de in Amerika doorgevoerde Rooney-rule, die ervoor zorgt dat bij elke vacante functie iemand van een minderheid wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, is bittere noodzaak. Zeker omdat de jeugdopleiding hét schoolvoorbeeld van diversiteit is", aldus de journalist.

De Rooney-rule, vernoemd naar Dan Rooney, komt uit het American football. Het is een beleid in de National Football League, de hoogste competitie in de Verenigde Staten, waarbij clubs wordt gevraagd om kandidaten van etnische minderheden uit te nodigen voor sollicitatiegesprekken voor het trainerschap of andere belangrijke functies.

