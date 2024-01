Mike Verweij: ‘Hij vertrekt voor minimaal 14 miljoen euro bij Ajax’

Mike Verweij weet zeker dat Ajax geen verlies zal lijden op Carlos Forbs. De Amsterdammers telden op voorspraak van Sven Mislintat veertien miljoen euro exclusief vijf miljoen euro aan variabelen neer voor de negentienjarige aanvaller, die bij Ajax geen potten kan breken.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf wordt Forbs, die overkwam van Manchester City, door presentator Pim Sedee min of meer bestempeld als miskoop. "Het is hilarisch als je ziet dat Forbs dus voor veertien miljoen euro exclusief bonussen is gehaald..."

Verweij is het niet eens met de presentator. "Je kunt erom lachen, maar pin dit even vast alsjeblieft: die gaat zeker voor veertien miljoen euro weer weg."

Dat baseert de journalist op het recente verleden bij Ajax. "Dat is ze zelfs bij Calvin Bassey gelukt. Die werd voor meer dan 20 miljoen euro gehaald, en voor 23,5 miljoen euro weer verkocht (aan Fulham, red.)."

"Die aankoopprijs van Forbs, het is belachelijk veel, maar je gaat er ook weer belachelijk veel voor krijgen", verzekert Verweij.

Verweij komt daarnaast terug op zijn eerdere uitspraak over Ajax-spits Brian Brobbey, die zondag tegen RKC Waalwijk (4-1 winst) twee goals maakte. "Ik werd weggehoond toen ik enkele weken geleden beweerde dat Brobbey meer gaat opleveren dan Santiago Gimenez van Feyenoord, maar ik krijg heel af en toe een schouderklopje van mensen die het er toch wel mee eens zijn."

"Brobbey gaat misschien wel voor zestig miljoen euro of meer weg", voorspelt Verweij.

Valentijn Driessen reageert daar cynisch op. "Hij scoort natuurlijk wel gewoon tegen RKC Waalwijk." Verweij countert: "Maar dat doet hij ook gewoon tegen Olympique Marseille, hoor." Brobbey maakte dit seizoen in de Europa League in de uitwedstrijd in Marseille twee goals.