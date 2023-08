Mike Verweij: ‘Het kan niet, maar van Ajax zou ik hem op TransferRoom zetten’

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 18:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:42

Mike Verweij is bepaald niet onder de indruk van de eerste optredens van Jakov Medic, zo laat hij weten in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De van St. Pauli overgekomen verdediger schoot volgens de journalist wederom tekort in een duel van Ajax en zou hem het liefst zo snel mogelijk zien vertrekken uit Amsterdam. Verder snapt de journalist niet waarom Silvano Vos, die in de belangstelling staat van Atlético Madrid, niet meer speeltijd krijgt van trainer Maurice Steijn.

Tijdens de podcast wordt gesproken over het portaal TransferRoom, waar clubs zijn spelers kunnen aanbieden die mogen vertrekken. “Wie van Ajax ik op TransferRoom zou zetten? Het kan niet omdat hij net binnen is, maar ik zou toch wel weer een keer nadenken over Jakov Medic”, vertelt Verweij. “Het viel me ook tegen Ludogorets weer niet mee wat hij liet zien. En dat is toch wel heel opvallend.”

“Ook met Tahirovic vind ik het raar, en als we de kans krijgen zal ik dat ook aan Maurice Steijn vragen, want Silvano Vos is op die positie gewoon beter”, vervolgt de Ajax-watcher namens het dagblad. “Maar Vos wordt nu in Jong Ajax als nummer 3 gebruikt. En als je dan ook nog leest dat Atlético Madrid interesse heeft, dan moet je je als Ajax toch zorgen gaan maken. Ik vind dat je grote talenten toch iets anders moet behandelen dan Silvano Vos.”

“Tahirovic is wel een speler die me kan bekoren, maar dat was bij Branco van den Boomen in de voorbereiding ook. Hij speelde tegen Ludogorets niet, en dat was ook wel het gevolg van zijn wedstrijd tegen Excelsior. Die nieuwelingen zullen nu wel echt moeten laten zien dat ze in het elftal van Maurice Steijn thuishoren”, aldus Verweij.