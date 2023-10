Mike Verweij: ‘Het is echt een schande dat die man nog rondloopt bij Ajax’

Maandag, 30 oktober 2023 om 16:32 • Wessel Antes • Laatste update: 16:32

Mike Verweij heeft in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf andermaal uitgehaald naar Maurits Hendriks, de Chief Sports Officer van Ajax. Volgens de kritische journalist van de ochtendkrant is Hendriks medeverantwoordelijk voor de malaise in de Johan Cruijff ArenA. Verweij en Driessen verwachten dat er de komende tijd nog meer ontslagen zullen vallen bij de hekkensluiter uit Amsterdam.

Verweij was in zijn analyse voor De Telegraaf maandagochtend al niet mild voor Hendriks, die in de podcast een dagdeel later nog harder wordt aangepakt. “Dat sommige mensen daar nog rondlopen… Maurits Hendriks, dat is natuurlijk gewoon een schande.”

Volgens Verweij hoort de functie van Chief Sports Officer niet in de voetballerij thuis. “Dat hoort gewoon een Chief Football Officer te zijn, kortweg technisch directeur. Die kwam later (Sven Mislintat, red.), dus die functie is compleet overbodig.”

De journalist concludeert dat Hendriks verantwoordelijk is geweest voor de komst van Mislintat. “Mislintat is een aantal keer in de Johan Cruijff ArenA geweest op allerlei moeilijke data-symposia, om zijn verhaal te vertellen. Op basis daarvan heeft Maurits Hendriks zich sterk gemaakt om Mislintat naar Ajax te halen”, aldus Verweij.

De gevolgen zijn catastrofaal, aldus Verweij. “Hij heeft twaalf, ik wil niet zeggen waardeloze aankopen, maar wel grotendeels waardeloze aankopen gedaan. Dat heeft Ajax echt 115 miljoen euro gekost. Maar wat nog veel erger is, is dat hij voor 59 jaar aan contractjaren heeft uitgedeeld.”

“Alle elf aankopen kregen een vijfjarig contract”, gaat Verweij verder. “De transfervrije Branco van den Boomen kreeg een vierjarig contract. Als je over 2 à drie miljoen euro per contractjaar praat, dan gaat er nog een keer 115 miljoen euro rechtstreeks het putje in. Dat moet je iemand gigantisch kwalijk nemen.”

Het enige geluk is dat Ajax, in tegenstelling tot in de periode van Dusan Tadic, geen salarissen van vijf à zes miljoen euro meer uitkeert, zo zegt Verweij, die wel direct een kanttekening plaatst. “Maar ik hoorde bijvoorbeeld dat Chuba Akpom, niemand heeft nog iets van hem gezien, dat hij ook miljoenen ontvangt.”