Mike Verweij deelt ‘heel groot nieuws’ over Danny Blind en terugkeer bij Ajax

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 18:17 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:37

Danny Blind keert bij Ajax terug in de rol van adviseur van de Raad van Commissarissen, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf in de podcast Kick-off. Het is de bedoeling dat Blind op termijn terugkeert in de RvC zelf, maar Ajax was te laat met het voordragen van de 62-jarige Zeeuw. Daardoor wordt Blind nu op een creatieve manier alsnog betrokken bij de RvC.

"Ik heb heel groot nieuws", begint Verweij. "Danny Blind wordt adviseur van de Raad van Commissarissen. Net zoals Louis van Gaal." Van Van Gaal werd begin oktober al bekend dat hij de rol van adviseur van de RvC gaat bekleden. Verweij stelt dat Blind voorlopig niet betaalt krijgt. "Het is een boekhoudkundig dingetje. Ajax was te laat om Danny Blind voor te dragen voor de AvA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders, red.) komende november."

Op die vergadering op 17 november worden Michael van Praag (voorzitter RvC) en Leo van Wijk (lid RvC) voorgedragen. Verwacht wordt dat dat een formaliteit zal zijn. Ajax wil Blind ook in de RvC hebben, maar was dus te laat met het voordragen van de oud-speler van de club. "Dus om Danny Blind voor te dragen aan de Raad van Commissarissen moet er een BAvA (Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, red.) worden uitgeschreven. Maar er komen waarschijnlijk meer nieuwe commissarissen, dus daar wachten ze even mee."

"Dus Danny Blind begint hoogstwaarschijnlijk als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax, net als Louis van Gaal, om later Commissaris te worden. Dat is een uitgemaakte zaak. Iedereen is heel erg enthousiast over Danny Blinds eerste periode als Commissaris. Marc Overmars (voormalig technisch directeur, red.) heeft hem ook geprezen als Commissaris waarmee de lijntjes heel erg kort waren. Heel erg betrokken, heeft kennis van zaken en is ook technisch directeur geweest. Dus het is volkomen logisch dat Danny Blind terugkeert als Commissaris bij Ajax."

Dat Blind terugkeert in een functie van Ajax, komt bepaald niet als een verrassing. De voormalig verdediger en aanvoerder van de Amsterdammers liet donderdagavond bij Ziggo Sport al weten dat er het één en ander speelt rondom zijn persoon. “Ik heb contact gehad met Louis (van Gaal, red.). We gaan het zien, er zijn mogelijkheden." Blind liet zich tevens op positieve wijze uit over een mogelijke terugkeer in de RvC. “Ik heb dat altijd wel met plezier gedaan."

“Maar ik denk dat het aanstellen van een algemeen directeur en technisch directeur belangrijker is", vervolgde hij in gesprek met presentator Bas van Veenendaal. "En er zal ook een technische man in de RvC moeten komen. Wie weet.” Wel ontkende Blind dat hij al gesproken heeft met Ajax. “Nee, nee. Ik heb natuurlijk wel contact gehad met Louis, en hij heeft daar ook iets over gezegd. Onze verstandhouding op voetbalgebied is ook duidelijk. Dus het zou kunnen, maar het is nog niet zover."

“We gaan het zien. Er is beweging, en er zijn mogelijkheden. Er werd ook gesuggereerd dat ik hoofd jeugdopleidingen of technisch directeur kon worden, maar ik ben niet in the running om echt weer 24/7 werkzaam te zijn.” Onder meer het Algemeen Dagblad wist te melden dat Van Gaal Blind bijzonder graag terug wil zien bij Ajax.