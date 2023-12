Mike Verweij: ‘Ajax rekent op transferopbrengst van 60 miljoen euro’

Ajax is van plan om een grondige schoonmaak te houden in de spelersselectie. Alle aankopen die Sven Mislintat deed mogen uitzien naar een nieuwe club, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. "Er geldt een uitzondering voor Branco van den Boomen en Diant Ramaj, die eventueel kunnen blijven", aldus de journalist in de podcast Kick-off.

Ajax wil zich in januari versterken, maar er is nauwelijks transferbudget. "Als je je oor te luister legt bij Ajax, dan is er heel weinig geld", meldt Verweij. "En dus zijn er ook heel weinig mogelijkheden. Mislintat heeft 115 miljoen euro over de balk gesmeten. Dat heeft zijn effecten. Ajax kan niet heel veel."

"Binnen Ajax heerst inmiddels de overtuiging dat de aankopen van Mislintat onmiddellijk weer mogen vertrekken. Tegen elk aannemelijk bod. Ook Josip Sutalo." Verweij stelt dat Alex Kroes, die in maart begint als algemeen directeur van Ajax, hoopt dat de club 60 miljoen euro terugverdient van de 115 miljoen euro die door Mislintat werd uitgegeven.

Vrijwel alle zomeraankopen van Ajax speelden dit seizoen nog voor hun oude club. Omdat een speler volgens de FIFA-reglementen niet voor meer dan twee verschillende clubs per seizoen mag uitkomen, kan Ajax de meeste zomeraanwinsten pas na dit seizoen doorverkopen.

Voor Georges Mikautadze komt mogelijk al in januari een oplossing, omdat FC Metz de Frans-Georgische aanvaller wil terughalen. Ajax is in onderhandeling met de Ligue 1-club, zo meldde Voetbal International eerder.

Ook Sivert Mannsverk zou in januari van club mogen wisselen, al is die kans gezien zijn slepende blessure niet groot. De middenvelder kwam voor zes miljoen euro over van het Noorse Molde FK, waar het voetbalseizoen op 31 december afloopt. Daardoor mag Mannsverk per 1 januari eventueel voor een nieuwe club gaan spelen.

De overige aankopen van Mislintat zullen tot 1 juli 2024 moeten wachten op een nieuwe club. Het gaat om Josip Sutalo (Dinamo Zagreb), Carlos Forbs (Manchester City), Gastón Ávila (Royal Antwerp), Chuba Akpom (Middlesbrough), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Benjamin Tahirovic (AS Roma), Anton Gaaei (Viborg FF) en Jakov Medic (FC St. Pauli).

