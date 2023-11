Mike Verweij: ‘Ajax laat de twaalf aankopen compleet aan hun lot over’

Vrijdag, 3 november 2023 om 19:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:55

Mike Verweij noemt de spelersbegeleiding bij Ajax 'beneden alle peil'. De journalist van De Telegraaf vertelt in de podcast Kick-off dat de twaalf zomerse aankopen deze zomer in een hotel vlakbij de Johan Cruijff ArenA zijn gestopt. "Verder worden ze compleet aan hun lot overgelaten", aldus Verweij.

Het zou al jaren kommer en kwel zijn bij Ajax. "Ik weet nog dat Václav Cerny op zichzelf woonde in de P.C. Hooftstraat. Daar stonden de fans voor de deur nadat hij dé kans op de winnende treffer had gemist in de kampioenswedstrijd van Ajax (1-1 tegen De Graafschap in 2016, red.)..."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"De twaalf aankopen worden in het Jaz in the City Hotel gestopt", weet Verweij. Het viersterrenhotel staat pal naast de Johan Cruijff ArenA. "Het is een prima hotel, maar de spelers moeten de ArenA Boulevard op om wat eten te halen..."

"Het is een repeterend verhaal", zegt Verweij. "Als je als club elke keer te horen krijgt dat de begeleiding te wensen over laat, dan moet je daar wat aan doen. Je geeft in dit geval meer dan 110 miljoen uit aan transfersommen, geef dan ook iets meer uit aan de begeleiding van spelers."

Valentijn Driessen laat een ander geluid horen in de podcast. Driessen vindt het allemaal overdreven. "Wat zeuren die spelers nou? Waar gaat dit allemaal over? Je kan toch zelf wel voor je eten zorgen?"

"Dit zijn volwassen spelers. Dit zijn geen zestien- of zeventienjarige spelers. Ze kunnen ook nog bij de club eten. Ze kunnen krijgen wat ze willen. Als ze één keer aan de bel trekken, dan is er niemand bij Ajax die je niet wil helpen."