'Mika Godts wekt interesse en verschijnt op de radar bij topclub uit het buitenland'

Mika Godts staat op de radar van Napoli, zo verzekert de Italiaanse journalist Orazio Accomando van DAZN. De linksbuiten van Ajax wordt gezien als optie om Khvicha Kvaratskhelia te vervangen, ook Konstantinos Karetsas wordt in de gaten gehouden.

Napoli is al langer op zoek naar een vervanger voor de Georgische topaanvaller die afgelopen winter de overstap naar Paris Saint-Germain maakte, zo probeerde de club Noa Lang afgelopen winter los te weken bij PSV.

PSG betaalde maar liefst zeventig miljoen euro aan Napoli voor Kvaratskhelia, waardoor de Italianen geld te besteden hebben. Ook wordt Victor Osimhen, momenteel verhuurd aan Galatasaray, naar verwachting voor veel geld verkocht in de zomer.

Godts moet dus in de voetsporen van Kvaratskhelia zien te treden bij Napoli. De Belgische vleugelaanvaller is bezig aan zijn tweede seizoen bij het eerste elftal van Ajax. Hij heeft nog een contract tot medio 2029 en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van tien miljoen euro.

De rechtspoot kampt veel met blessureleed. Net als vorig seizoen moest hij ook dit jaar weer duels laten schieten vanwege een hamstringblessure. Daarom kwam hij slechts de helft van de minuten die Ajax speelde in actie.

Godts was daarin goed voor acht doelpunten en zeven assists. Het belangrijkste doelpunt in dienst van de Amsterdamse club maakte hij in de thuiswedstrijd tegen PSV, toen hij de winnende 3-2 tegen de touwen schoot.

Maar ook Karetsas staat dus op het verlanglijstje van Napoli. De Belg met Griekse wortels wordt gezien als het grootste talent van de Jupiler Pro League. De zeventienjarige linkspoot van KRC Genk is volgens Transfermarkt al dertien miljoen euro waard. Onlangs speelde hij zijn eerste twee interlands voor Griekenland.