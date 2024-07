Mika Godts verpakt in compliment aan Francesco Farioli venijnige sneer naar diens voorgangers

Mika Godts voelt een compleet andere sfeer bij Ajax, zo vertelt hij in een interview met De Telegraaf. De buitenspeler loert op zijn doorbraak en hoopt komend seizoen een vaste basisplaats te veroveren in de Johan Cruijff ArenA.

"Het is lekker dat het nu normaal is, weer lekker rustig", vertelt Godts, die met dat compliment meteen een sneer uitdeelt aan Farioli's voorgangers. "Iedereen weet onder deze trainer ook waar hij aan toe is. Het is belangrijk om fris in het hoofd en in het lijf aan het seizoen te beginnen."

De Belg voelt dat er een compleet nieuwe sfeer hangt. "Ajax lijkt gewoon een nieuwe club", vertelt hij. "Het is in alle opzichten veel beter, omdat er op elk vlak structuur is die vorig jaar ontbrak. Daardoor hebben we ook weer plezier."

"We zijn klaar om te presteren. Zelfs als we het met precies dezelfde selectie als vorig seizoen moeten doen, zal het beter gaan. Er werd vaak gezegd dat we te weinig kwaliteit hebben, maar ik denk niet dat dit zo is. Door alle omstandigheden werkte het niet. Nu kunnen we twintig tot dertig procent beter."

Over Farioli is Godts zeer te spreken. "Hij wil pit, dat we elk duel honderd procent geven en dat als er iemand op de grond ligt, het geen rood-witte is, maar de andere. Dat hij voortdurend aan het coachen is en iedereen aanspoort – in het afjagen of positioneel goed staan – is fantastisch en ook iets wat dit team nodig heeft."

Leermeesters

Zelf hoopt Godts niet alleen wat op te steken van Farioli. Ook van de ervaren spelers binnen de selectie kan hij nog veel leren. "Iedereen binnen de selectie is wel met me bezig, maar Steven Berghuis, Branco van den Boomen en Jordan Henderson zijn veel met me bezig."

"In het hotel knopen ze vaak een gesprekje aan en op het veld geven ze nuttige instructies. En de nieuwe staf heeft – veel meer dan vorig seizoen – oog voor het individu. Door óók individueel te werken, maken we grote stappen."

