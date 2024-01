‘Mijn trainer was niet helemaal honderd procent, hij gaf die speler klappen’

Anass Achahbar heeft vlak voor zijn dertigste verjaardag een punt achter zijn profloopbaan gezet. De spits gaat nu aan de slag bij de amateurs van Westlandia, die in de vierde divisie spelen.

Achahbar kwam in Nederland uit voor Feyenoord, PEC Zwolle, NEC, en FC Dordrecht. Afgelopen zomer zat hij zonder club en zei hij tegenover ESPN nog te hopen op een gek land.

Dat werd uiteindelijk Griekenland. Op het tweede niveau maakte hij bij AEPS Aiolikos bijzondere avonturen mee. “Er was elke dag wel iets aan de hand waarvan je dacht: zoiets zou je nooit meemaken in Nederland.”

“We trainden op velden van twintig bij dertig meter. Op een modderveldje waar je de koeien nog niet op wil laten lopen. Iedereen zat in een hotel. Je maakt bepaalde dingen mee die je nooit had verwacht in je leven."

Van begin 2020 tot medio 2023 speelde Achahbar ook bij het Roemeense Sepsi OSK, waar de geboren Hagenees ook merkwaardige taferelen meemaakte. ‘Een trainer gaf daar een keer klappen aan een speler. We zaten bij de lunch toen een ploeggenoot twee seconden op zijn telefoon zat. De trainer stond op en liep naar de speler toe om hem een pak rammel te geven. Die trainer was niet helemaal honderd procent.”

“Daarna pakte hij zijn telefoon af en smeet hem door de hele zaal heen”, geeft Achahbar aan. “Telefoon helemaal kapot. Toen ging de trainer weer rustig zitten. De spelersgroep vond het niet kunnen en sprak de trainer erop aan en gaf aan dat hij de kosten van een nieuwe telefoon moest betalen."

Volgens Achahbar weigerde zijn trainer echter in te gaan op het verzoek. “Nee die verdient genoeg die kan zijn eigen telefoon betalen en er is gewoon niets aan de hand, gaf hij als reactie.”

