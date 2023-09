‘Mijn telefoon ontplofte. Chelsea had 30 miljoen euro geboden’

Vrijdag, 8 september 2023 om 09:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:42

Chelsea zal ook tijdens de komende transferperiode de mogelijkheid bekijken om Antonio Nusa naar Stamford Bridge te halen. De Londenaren waagden deze zomer al een poging bij de achttienjarige buitenspeler van Club Brugge, maar een bod van dertig miljoen euro bleek niet voldoende. In gesprek met het Noorse TV2 blikt Nusa terug op het moment waarmee zijn zomer op de kop werd gezet.

"Ik wist eigenlijk niks van de interesse", aldus Nusa. "We speelden tegen Osasuna (in de voorronde van de Conference League, red). Plots zag ik na de wedstrijd dat er heel wat berichten waren binnengekomen op mijn telefoon. Die bleef trillen. Hij ontplofte. Toen vroeg ik me wat er gebeurd was. Die dertig miljoen is veel geld. Heel véél geld. Maar ik probeer er niet te veel over na te denken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het bod van dertig miljoen euro was ontoereikend. Chelsea had Nusa op een schaduwlijst staan voor het geval Ian Maatsen zou vertrekken. De Nederlander kon opnieuw op interesse rekenen van Burnley, maar besloot voor zijn kans te gaan bij de Engelse grootmacht. Ook Nusa gaat voor zijn kans, zij het bij Brugge. “Ik wist dat ik bij Club zou blijven. Dat had ik in de zomer al aangegeven. Ik wil basisspeler worden en dan pas denken aan de volgende stap in mijn carrière."

Volgens Het Laatste Nieuws laat de situatie Chelsea niet los en overwegen de Londenaren om in de winter terug te keren. Nusa wordt gezien als een van de grootste talenten van de Belgische velden. Hij maakte twee jaar geleden voor zo'n drie miljoen euro de overstap van het Noorse Stabaek naar Brugge. Sindsdien staat hij op 46 wedstrijden in alle competities, waarin hij 4 keer scoorde en 3 keer aangever was.