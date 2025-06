'Mijn ontmoeting met Cristiano Ronaldo viel best wel tegen'

Nick Woltemade heeft zijn langverwachte ontmoeting met Cristiano Ronaldo als minder indrukwekkend ervaren dan hij vooraf had gedacht. De jonge spits van VfB Stuttgart maakte afgelopen week zijn debuut voor het Duitse nationale elftal in de halve finale van de Nations League tegen Portugal, waarin Ronaldo de winnende treffer maakte.

“Ik ben daar al vaak over bevraagd, ook door de jongens hier bij Jong Duitsland”, vertelt Woltemade tijdens het EK Onder 21 in Slowakije. “Je stelt je dat soort momenten altijd heel cool en bijzonder voor, maar als je er dan echt staat, voelt het eigenlijk heel normaal. En zo was het ook tegen Ronaldo.”

De twintigjarige aanvaller stond oog in oog met de vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar, maar had niet het gevoel dat hij in een droom belandde. “Ik dacht dat het me wat meer zou doen. Het was natuurlijk Ronaldo, je kent hem…"

"Maar ik was niet overdonderd. Ik was blij hem te zien en mezelf met hem en de andere tegenstanders te meten. De gedachte eraan was eigenlijk mooier dan de werkelijkheid.”

Ondanks zijn relativerende woorden over Ronaldo, speelde de Portugese legende zelf een beslissende rol in de Nations League. Hij scoorde tegen Duitsland én in de finale tegen Spanje, waarin hij met zijn goal de wedstrijd naar verlenging tilde. Portugal won uiteindelijk na strafschoppen en werd daarmee de eerste ploeg die de Nations League twee keer wist te winnen.

Voor Woltemade was het duel met Portugal het begin van een drukke interlandperiode. Hij sloot zich kort daarna weer aan bij Jong Duitsland voor het EK, waar Slovenië, Tsjechië en Engeland de tegenstanders zijn in de groepsfase. De spits beleefde een sterk seizoen bij Stuttgart, met zeventien goals, drie assists en winst van de DFB-Pokal.

Cristiano Ronaldo lijkt ondertussen zijn contract bij Al-Nassr te gaan verlengen. De 40-jarige ster wil koste wat het kost nog één keer schitteren op het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.