Midtsjø schiet Galatasaray in blessuretijd naar zwaarbevochten zege op Molde

Galatasaray heeft in Noorwegen met hangen en wurgen een 2-3 zege uit het vuur gesleept tegen Molde FK. De ploeg van trainer Okan Buruk begon dramatisch in Scandinavië en dat leidde al binnen tien minuten tot de 1-0. Via een gelukstreffer van Sérgio Oliveira en een heerlijke volley van Mauro Icardi leidden de Turken bij rust. Na rust had Molde het betere van het spel en kreeg het ook de grotere kansen. Het leidde uiteindelijk tot de 2-2 van Kristoffer Haugen, die eerder in de tweede helft goed leek weg te komen na een handsbal in zijn eigen zestien. In blessuretijd was Fredrik Midtsjø de grote man door de onverwachte 2-3 tegen de touwen te lopen.

Aan de kant van Molde begon voormalig Manchester United-talent Magnus Wolff Eikrem in de basis, net als Sivert Mannsverk. De middenvelder stond eerder in de belangstelling van Feyenoord. Bij Galatasaray moest Icardi voor de doelpunten zorgen. Hij werd in zijn rug gesteund door Dries Mertens, terwijl Kerem Aktürkoglu en Yunus Akgün de flanken bestreken. Van de (overige) voormalig Eredivisionisten begon Angeliño op zijn vertrouwde linksbackpositie, terwijl Midtsjø en Halil Dervisoglu op de bank plaatsnamen.

Molde begon in eigen huis een stuk scherper dan Galatasaray, dat al in de achtste minuut tegen een achterstand aankeek. Een hoekschop van Emil Breivik kwam terecht op het hoofd van Martin Ellingsen, die de 1-0 tegen de touwen kopte. Galatasaray had veel moeite met het hoge druk van de Noren. Wolff Eikrem zorgde enkele minuten na de openingstreffer bijna voor de 2-0. De middenvelder annex aanvaller zag Fernando Muslera echter uitstekend redding brengen. Galatasaray kwam vrijwel uit het niets op gelijke hoogte.

Een vrije trap van Sérgio Oliveira werd dusdanig van richting veranderd door uitgerekend Ellingsen, waardoor Molde-goalie Jacob Karlstrøm volstrekt kansloos was: 1-1. Ogenblikken later kwam de club uit Istanbul op voorsprong en dit keer was er van geluk geen sprake. Akgün bracht de bal bij Icardi, die bij de eerste paal met een heerlijk volley afrondde: 1-2. Akgün zelf leek ook nog voor de 1-3 te zorgen, totdat bleek dat Mertens een overtreding maakte in de aanloop naar die goal.

Vlak na rust leek Galatasaray alsnog een uitgelezen kans te krijgen om de marge naar twee te tillen. Haugen leek hands te maken in de zestien, maar arbiter Anthony Taylor besloot ondanks het zien van de beelden om door te laten spelen. Diezelfde Haugen maakte niet veel later gelijk, door met links heerlijk binnen te schieten via een dropkick: 2-2. Hoofdrolspeler Haugen was twintig minuten voor tijd zelfs dicht bij de voorsprong voor Molde. Met links zag hij zijn inzet rakelings naast gaan.

Ook Ellingsen was dicht bij zijn tweede treffer van de avond. De verdediger kreeg de bal voor zijn voeten uit een hoekschop en zag zijn schot in de korte hoek gered worden door Muslera. Galatasaray werd ook gevaarlijk via Berkan Kutlu, die uit een hoekschop een vrije kopkans kreeg maar zijn inzet naast het doel deed belanden. 2-2 leek de eindstand te worden, totdat invaller Midtsjø in blessuretijd de 2-3 tegen de touwen liep.

